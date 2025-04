W dniach 18-28 września odbędzie się w Nowym Jorku największy festiwal fotograficzny w całej Ameryce Północnej. Na Photoville, bo taką nosi nazwę, swoje prace wystawią między innymi Polacy. To wielkie wyróżnienie przypadło w udziale Kacprowi Kowalskiemu, Rafałowi Milachowi oraz Adamowi Pańczukowi.

Jedenaście dni festiwalu odbędzie się w Brooklyn Bridge Park, specjalnie przygotowanym na to wydarzenie miasteczku kontenerowym.

Photopoland

Ekspozycje będą umieszczone w różnych kontenerach. Polskie prace zawisną w dwóch z nich i będą jako całość składały się na "Photopoland". Wszystkie fotografie polskich artystów są opowieściami o czymś.

Adam Pańczuk wystawi projekt "Karczeby". Karczeby to korzenie drzew mocno osadzone w ziemi. Pańczuk nawiązuje przez te zdjęcia do historii mieszkańców Podlasia i Polesia, o których również mówi się karczeby.

Kacper Kowalski pochwali się pracami z projektu "Waving". W projekcie tym znajdą się m.in. zdjęcia polskich plaż.

Rafał Milach z kolei przygotował na tę okazję projekt "W samochodzie z R.". Są to zdjęcia z podróży fotografa po Islandii. Wszystkie one wykonane zostały na jednej autostradzie - trasie A1, najbardziej popularnej drodze w tym kraju.

Pokaz slajdów pt. "Polish Photography"

Oprócz wystaw prac tych trzech autorów, w Nowym Jorku będą mogli pokazać się też inni Polacy. W drugim dniu festiwalu zorganizowany będzie specjalny pokaz slajdów pt. "Polish Photography", na którym zostaną zaprezentowane zdjęcia dziewięciu polskich fotografów. Swoje prace wystawia wtedy:

Rafał Milach

Jan Brykczyński

Adam Pańczuk

Anna Orłowska

Bart Pogoda

Piotr Zbierski

Kuba Dąbrowski

Paweł Bownik

Kacper Kowalski



Konkurs na festiwalu

Festiwal to nie tylko pokazanie swoich prac, ale też możliwość uzyskania większego uznania. W trakcie festiwalu odbędzie się też konkurs, w którym uhonorowane zostaną najlepsze zdjęcia. W jury zasiądą m.in. Katy Ryan z The New York Times i Rebecca Willson z Saatchi Gallery.

