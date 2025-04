Robbie Williams nagrał zupełnie nową piosenkę i stał się nowym głosem najbardziej psotnego kota w całej okolicy – Felixa. Ceniony na całym świecie artysta wystąpił w premierowym filmie marki i zaprezentował nowy utwór w ogólnoeuropejskiej kampanii reklamowej "It's Great To Be a Cat" – „Jak dobrze tak kotem być!”. Wszystko po to, by celebrować życie kotów i smak pysznej karmy Felix.

Czerpiąc inspirację z obserwacji własnych kocich przyjaciół oraz urwisa skorego do wybryków - Felixa, światowa supergwiazda użycza swojego głosu do kampanii, która rusza dziś w całej Europie. Muzyk tworzy w niej wspaniałą artystyczną kreację sceniczną, występując w krótkim filmie u boku słynnego kota Felixa. Ten brawurowy duet został przyłapany na gorącym uczynku podczas przygotowań do premiery. W filmie tym, Robbie gra jednak drugie skrzypce i próbuje – wraz z orkiestrą– nagrać hit, który zagości na listach przebojów.

fot. materiały prasowe

Robbie Williams stwierdził: „Zagadka rozwiązana! Jestem nowym głosem Felixa. Sam jestem od bardzo wielu lat fanem kotów, miałem wielu kocich przyjaciół i po wieloletniej obserwacji ich fascynujących zachowań, mogę śmiało powiedzieć, „Jak dobrze tak kotem być!”.

Dostępny na www.FelixAndRobbie.pl, nowy utwór rzuca światło na to, jak cudowne jest domowe, kocie życie, które wiedzie jedyny w swoim rodzaju Felix. Piosenka opowiada o szczególnej więzi między zwierzętami domowymi, a ich właścicielami oraz celebruje uwielbiane, kocie zachowania.

fot. materiały prasowe

Fabio Degli Esposti, Dyrektor Marketingu Nestlé Purina skomentował: „Felix napisał nam najlepszy scenariusz, dzięki któremu możemy mówić o uwielbianej przez koty karmie w towarzystwie cenionego Felixa– wyjątkowej postaci o międzynarodowej renomie. Teraz dołącza do niego gwiazda światowego formatu, jedyny w swoim rodzaju, Robbie Williams. Trzeba przyznać, że to doskonałe połączenie. Ta dwójka dowcipnisiów pasuje do siebie doskonale i wspaniale się uzupełnia”.

Rozpoczęcie współpracy to również premiera najnowszej reklamy Felixa, która była emitowana wyłącznie na YouTube Purina Poland o godzinie 18:00 CET.

Aby posłuchać nowej piosenki Felixa i Robbiego Williamsa i dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę: www.FelixAndRobbie.pl.