7 czerwca po raz pierwszy na I Trybunie INEA Stadionu w Poznaniu odbyła się czwarta edycja charytatywnego pokazu mody Fashion LEOs Passion. Impreza została zorganizowana przez Leo Club Poznań i Leo Club Poznań 1996. Publiczność przybyła nie tylko po to by obejrzeć wspaniałą modę, ale by wesprzeć szczytny cel FLP – obozy i turnusy rehabilitacyjny dla dzieci z domów dziecka w Poznaniu i Kosewie. Organizatorom udało się zebrać 20 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wakacje dla dzieci z domów dziecka.

Pokazy na Fashion LEOs Passion

Imprezę otworzył pokaz Bizuu. Kolekcja wiosna/lato 2014 idealnie wpisała się w ciepły wieczór. Charakterystyczny dla marki dziewczęcy styl oraz jasne, pastelowe kolory dominowały w przedstawionych zestawach. Marka zaprezentowała również kilka sylwetek najnowszej kolekcji - après midi. Drugie wyjście należało do Natashy Pavluchenko. Kolekcja jesień/zima 2014 przeniosła widzów w nieco mroczne, magiczne klimaty. Grzegorz Kasperski zebrał gromkie brawa po zaprezentowaniu swej kolekcji wiosna/lato 2014. Piękne, kobiece suknie przypadły do gustu poznańskiej publiczności. MMC zachwyciło swoją kreatywnością. Niebanalne kroje znalazły rzeszę fanów. Kolekcja Dawida Tomaszewskiego jesień/zima 2014, utrzymana w odcieniach szarości. Ważny element sylwetek stanowiły doskonale dopracowane detale.

4 edycję Fashion LEOs Passion, poprowadziła Joanna Horodyńska. Niezwykłe miejsce, światła i wybieg wybudowany nad murawą piłkarską stworzyły niesamowity klimat, który na długo zostanie w pamięci widzów. Pokaz wspierały takie osoby jak Zuzanna Kołodziejczyk – zwyciężczyni programu Top Model, Anna Piszczałka, znany stylista Tomasz Jacyków, Tamara Gonzalez Perea – blogerka modowa, a także wydawcy Fashion Book of Poland – Piotr Kiljański i Anna Bańczyk.

Zobacz zdjęcia z 4 edycji Fashion LEOs Passion