Jain to młoda francuska wokalistka, tworząca intrygujące, wpadające w ucho kompozycje. Jej najlepszą wizytówką jest najnowszy numer "Come", do którego klip sprytnie wykorzystuje cały szereg optycznych iluzji.

Jain jest osobą, która czerpie inspiracje i doświadczenie z całego świata. Gdybyś spotkał ją w Kongo, zabrałaby cię do Mr Flasha – producenta radiowego, który w swoim studio Pointe Noire nauczył ją czym jest sekcja rytmiczna. Gdybyś spotkał ją w Abu-Dabi, słuchalibyście razem piosenek Fairuza i perkusji Fela Kuti – to właśnie oni zainspirowali ją do pójścia do tamtejszej szkoły muzycznej. Śniła o Ninie Simone i tańczyła do piosenek Beatelsów, a wszystko to w czarno-białym, szkolnym mundurku.

O Jain i jej muzyce

Kiedy miała zaledwie 16 lat, poznała Yodelice, francuskiego piosenkarza i tekściarza, który zakochał się w jej unikalnym podejściu do tworzenia muzyki. Trudno mu się dziwić, 23-letnia obecnie Jain ma w sobie coś ze starego bluesmana – posiada niebywałą łatwość pisania piosenek pop/folk, które zwmacnia subtelnym, elektronicznym brzmieniem.

Jain razem z Yodelice na swojej debiutanckiej EPce „Hope” (pobierz z iTunes) łączy nowoczesne bity z afrykańską perkusją, aby otrzymać prawdziwą hybrydę dźwięków.



