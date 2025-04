Reklama

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zespół deficytu uwagi z nadaktywnością. Do tej pory kojarzony częściej z dziećmi niż dorosłymi, a później też częściej przypisywany mężczyznom niż kobietom. Nic dziwnego, że taka stygmatyzacja stała się jednym z powodów, dla których Sari Solden oraz Michelle Frank postanowiły stworzyć poradnik dla wszystkich kobiet z funkcjonującym atypowo mózgiem. Obiecują dużo - życie szczęśliwe, zdrowe, satysfakcjonujące.

Wsparcie dla kobiet z ADHD



Wsparcie dla kobiet z ADHD „Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD” od wydawnictwa Feeria, to lektura obowiązkowa. Taka, która nie zanudzi nas jeszcze przed końcem pierwszego rozdziału, tylko sprawi, że będziemy z ciekawością zaczytywać się w kolejnych stronach. Taka, która zaprasza do siebie na kawę, na rozmowę i mówi „rozgość się”. To nie tylko takie wrażenie, a fakt, bo autorki przytaczają w książce anegdoty, które są połączeniem historii dużej grupy kobiet, poznanych w trakcie wieloletniej pracy. Dzielą się nimi, bo wierzą, że z doświadczenia drugiego człowieka na różnych etapach zdrowienia można zawsze wyciągnąć coś przydatnego dla siebie.

Tytuł książki też doskonale oddaje jej wnętrze - wspiera na każdym poziomie, a zwłaszcza tym emocjonalnym. Nie raz wzruszy do łez, by za moment wywołać uśmiech na twarzy. Uczy, że ADHD to nie wyrok, że osoby z ADHD mają cudowny, choć uśpiony potencjał, który pozwoli im rozkwitnąć, gdy tylko uwolnią się od ograniczeń.

Poradnik inny niż wszystkie

Książka „Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD” nie jest jednak zwykłym poradnikiem, o którym zapomnimy zaraz po przeczytaniu. Ona nie mówi, co zrobić, tylko pomaga odkrywać siebie na nowo. Jest jak przyjaciółka dla kobiet, u których zdiagnozowano ADHD. Ona rozumie, przytuli, poklepie po ramieniu, wesprze w trudnych momentach i wyjaśni to, co do tej pory było trudne do wytłumaczenia.

Jest też źródłem inspiracji oraz siły, bo pozwala uwierzyć we własne możliwości. Pokazuje, że życie z ADHD, to nie powód do wstydu i zaniżania samooceny. Otwiera w głowie zamknięte do tej pory szufladki, dzięki którym poznajemy siebie na nowo. Odkrywamy również mocne strony i uczymy się je wykorzystywać.

Jeśli sięgasz po tę książkę, musisz wiedzieć, że prawdopodobnie jesteś gotowa na to, by zakończyć gonitwę myśli i ruszyć do przodu. Czas spożytkować energię na działanie.

Książka jest dostępna w księgarniach Empik.