Eko to nie moda, to styl życia, który wybiera coraz więcej Polaków. O tym, w jak szybkim tempie rozwijają się Ekocuda, świadczy rosnąca z roku na rok frekwencja, przybywa uczestników, a także wystawców. Coraz częściej decydujemy się na produkty wolne od chemii i dodatkowych substancji, zwracając uwagę zarówno na skład, jak i na warunki produkcji oraz opakowania.

Ekocuda to wydarzenie, które dzięki dobremu przyjęciu przez uczestników pozwala docierać do coraz to szerszego grona odbiorców, aktualnie z trzech polskich miast. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzają wystawcy, a także odwiedzający. Z edycji na edycję staramy się podziękować im, oferując kolejne udogodnienia czy rozbudowując ofertę warsztatów

-mówi Zuzanna Mierzejewska, właścicielka marki Ekocuda i organizatorka targów.