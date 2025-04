Żyć w zgodzie z naturą – taką filozofię wyznaje coraz więcej z nas. Znajduje ona odzwierciedlenie w naszych codziennych wyborach. Dotyczą one nie tylko tego, co jemy, ale też czym pielęgnujemy i upiększamy nasze ciało.

Kosmetyki naturalne są motywem przewodnim zbliżających się wielkimi krokami jesiennych edycji targów Ekocuda – największej imprezy tego typu w kraju. Producenci polskich i zagranicznych marek spotkają się z miłośnikami kosmetyków naturalnych w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu.

Na naszych targach królują polskie marki, choć zagranicznych także nie brakuje. Często są to produkty niszowe, których próżno szukać na półkach w popularnych drogeriach. Wspólnym mianownikiem wszystkich wystawców pojawiających się na Ekocudach jest to, że swoje kosmetyki tworzą z pasją i miłością do natury oraz zdrowego stylu życia, korzystając z naturalnych składników i troszcząc się przy tym o środowisko

– mówi Zuzanna Mierzejewska, pomysłodawczyni targów oraz właścicielka marki Ekocuda