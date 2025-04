Misją targów jest edukowanie społeczności w kwestii świadomych wyborów, dlatego oprócz skorzystania ze strefy wystawienniczej, odwiedzający mogli wziąć w panelu dyskusyjnym „Zero Waste w praktyce”, warsztatach oraz wykładach. Targi z roku na rok rozwijają się i poszerzają swoją ofertę. Przybywa zarówno wystawców, jak i odwiedzających.

Trzy lata temu, kiedy organizowaliśmy 1. edycję Ekocudów wystawców było 69. Pamiętam, że liczba odwiedzających sięgnęła ponad 7 tysięcy, co było dla nas dużym sukcesem. Trzy lata później chętnych do wystawienia się marek jest więcej niż stoisk, a frekwencja wynosi ponad 27 000 osób – mówi Zuzanna Mierzejewska, właścicielka marki Ekocuda

fot. Materiały prasowe

Podczas wszystkich trzech edycji targów wielu wystawców przygotowało dla odwiedzających specjalne oferty, co sprawiło, że zakupy stały się czystą przyjemnością. Nie dziwi fakt, że stali bywalcy Ekocudów zaopatrują się w swoje ulubione produkty właśnie podczas targów, co daje im dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Była to również świetna okazja na zrobienie zakupów świątecznych.

fot. Materiały prasowe

Organizatorzy powoli szykują się już na kolejne, wiosenne odsłony targów! Z pewnością i tym razem nie zabraknie atrakcji oraz pozytywnych wrażeń.

Artykuł powstał z udziałem Ekocuda

