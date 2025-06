Candle Live Music jako pierwsza w Polsce wprowadziła ideę koncertów przy świecach. Powstała z inicjatywy dwóch sióstr – kobiet z wizją i duszą artystyczną. Dziś zespół tworzą ludzie pełni pasji, którzy dbają o każdy szczegół – od repertuaru i scenografii, po lokalizację. Wśród propozycji są zarówno utwory klasyczne, jak inspirowane popkulturą.

W rytmie klasyki – szeroka gama repertuaru

Koncerty Candle Live Music to przemyślane spektakle z duszą. Ich misją jest oferowanie odbiorcom wyjątkowych doznań. Wśród interesujących wydarzeń warto wyróżnić koncert poświęcony Czterem Porom Roku Antonio Vivaldiego, wzbogacony o dzieła Ludovico Einaudiego, Yanna Tiersena i Philipa Glassa. Dla osób ceniących minimalistyczną muzykę fortepianową i jej emocjonalną głębię, będzie to prawdziwie poruszające doświadczenie.

W najbliższych tygodniach posłuchamy m.in. repertuaru Abba&Queen, a także muzyki Hansa Zimmera i Johna Williamsa, którzy stworzyli ścieżki filmowe do takich hitów jak „Gladiator”, „Piraci z Karaibów” czy „Gwiezdne wojny”.

Jedną z atrakcji będzie również koncert inspirowany muzyką z serialu „Bridgertonowie”. Te zmysłowe nuty łączące elementy baroku ze współczesnym brzmieniem, będzie można usłyszeć w w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach. To idealny wybór dla miłośników kultowego serialu, którzy cenią królewski klimat.

Współczesne brzmienia: Adele i Taylor Swift

W programie koncertów nie mogło zabraknąć popularnych utworów popowych w nowych, subtelnych aranżacjach na instrumenty smyczkowe. Melodie znane z repertuaru Coldplay i Imagine Dragons, takie jak Fix You, Radioactive czy Viva la Vida, zyskały świeże, emocjonalne oblicze. W wybranych miastach słuchacze usłyszą także kompozycje Adele, Taylor Swift, Harry’ego Stylesa i Billie Eilish – propozycje, które z pewnością trafią do młodszej części publiczności.

Miłośnicy polskich brzmień będą mogli posłuchać piosenek z repertuaru Dawida Podsiadły czy Kasi Sochackiej. Co ciekawe, znajdzie się też sporo muzyki dla fanów Anime! Prawdziwą wisienką na torcie będzie również koncert z repertuarem Avicii&David Guetta – to innowacyjny projekt, który będzie można zobaczyć w Poznaniu.

Muzyka i świece w historycznych wnętrzach

Koncerty odbywają się w przestrzeniach, które same w sobie robią wrażenie. Candle Live Music wybiera historyczne miejsca, które pozwalają przenieść się w zupełnie inny wymiar. To m.in. Oratorium Marianum we Wrocławiu, Aula Florianka w Krakowie, Scena w Ruinach Teatru Victoria czy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Odpowiednia akustyka i tysiące świec otulają publiczność, wzmacniając doznania wizualno-słuchowe. Co ważne, latem koncerty odbywają się również w plenerze, np. w Ogrodach Botanicznych czy Beach barach. Każde z tych miejsc ma unikalną akustykę i niepowtarzalny klimat.

Idealne miejsce na romantyczną randkę

Koncerty przy świecach to propozycja dla kobiet, które szukają pomysłu na prezent, randkę czy rocznicę ślubu. Muzyczne wydarzenia Candle Live Music organizowane są także na specjalne okazje, np. jubileusze, gale, spotkania integracyjne czy biznesowe. Wszystkie są przygotowywane z taką samą starannością, co regularne koncerty.

Koncerty są organizowane cyklicznie nie tylko w dużych miastach, lecz także mniejszych miejscowościach, których liczba stale się powiększa. Co oznacza, że przez cały rok można doświadczyć tej wyjątkowej atmosfery w różnych częściach Polski – niezależnie od sezonu czy okazji.

Chcesz sprawdzić najbliższy koncert w swoim mieście? Wszystkie szczegóły, łącznie z możliwością zakupu biletów, dostępne są na stronie organizatora: Candle Live Music.

