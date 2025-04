40 rocznica I pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny, zachęca nas do refleksji nad przesłaniem, które nam wtedy pozostawił. Był to początek odnowy moralnej człowieka, narodu i Europy. XIX Dzień Papieski przeżyjemy w łączności z obecnym następcą świętego Piotra - papieżem Franciszkiem.

W całej Polsce i w środowiskach polonijnych, odbędzie się szereg wydarzeń: Msze Święte, konferencje, koncerty, festyny rodzinne, a także zbiórka na fundusz stypendialny prowadzony przed Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego - "Wstańcie, chodźmy!" - stanowią słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii św. Marka.

Jest to także tytuł książki św. Jana Pawła II z 2004 r. Papież wspomnieniami wracał w niej do posługi biskupiej w archidiecezji krakowskiej i rozważa tajemnicę powołania.

Dzień Papieski organizowany jest od 2000 r. przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Organizację, która wspiera zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości, w realizacji ich edukacyjnych aspiracji od szkoły średniej do ukończenia studiów.

Sam Ojciec Święty powiedział o tej idei: "Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać, dla dobra całego narodu".

Programem stypendialnym objęto do tej pory kilkanaście tysięcy uczniów i studentów z całej Polski.

Stypendyści oprócz pomocy materialnej, uczestniczą w programie formacyjnym opartym o nauczanie św. Jana Pawła II.

W wakacje młodzi ludzie uczestniczą w obozach integracyjnych, które odbywają się w dużych miastach akademickich.

To wszystko jest możliwe dzięki wsparciu tysięcy darczyńców, m.in. w czasie zbiórki prowadzonej podczas Dnia Papieskiego.

Nie omijajmy zatem obojętnie wolontariuszy, którzy w okolicach 13 października będą kwestowali na rzecz programu stypendialnego "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Każda podarowana "złotówka" będzie świadectwem naszej hojności i ofiarności.

Przyniesie to radość wielu młodym ludziom i ich rodzinom.

Darowiznę na fundusz stypendialny można przekazać korzystając z danych do przelewu:

Bank PEKAO S.A. XIII O/Warszawa

75 1240 2034 1111 0000 0306 8582

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa