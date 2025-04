Wychowanie dziecka to wyzwanie dla każdej mamy. Podsumuj swoje doświadczenia i wprowadź w życie „100 złotych zasad francuskiego wychowania”. "Dziecko dzień po dniu" to wiedza, którą zdobyła Pamela Drukerman zebrana w pigułce. Nie brakuje w niej kąśliwych uwag autorki, a na deser dostaniesz kilka przepisów na francuskie smakołyki i przykładowe menu z paryskiego żłobka.

Reklama

"Dziecko dzień po dniu" - recenzja książki

Najlepszą recenzją będzie wypowiedź samej autoski książki: "Kiedy pisałam książkę o tym, czego się nauczyłam, wychowując troje dzieci we Francji, nie byłam pewna, czy przeczyta ją ktokolwiek poza moją matką. Tak naprawdę nie byłam nawet przekonana, że dobrnie ona do końca lektury (na ogół preferuje beletrystykę) – pisze Pamela Druckerman we wstępie i dodaje: - Ku mojemu zaskoczeniu książkę przeczytało też mnóstwo osób, które nie są moimi krewnymi. W pewnym momencie przez prasę przetoczyła się fala gniewnych artykułów na jej temat. Jakim prawem obrażam „amerykański” styl wychowania dzieci — jeśli coś takiego w ogóle istnieje? We Francji też chyba jest masa nieznośnych bachorów? Czy przypadkiem nie wzięłam pod lupę tylko bogatych paryżan? Czy wygłaszam peany na cześć socjalizmu albo — o zgrozo — karmienia butelką?". Nic z tych rzeczy! Zresztą przekonaj się sama i zacznij przesypiać całe noce, a od razu poczujesz się jak Madame.

Reklama

Uwielbiam książki Pameli Druckerman! Gdy mieszkałam w Paryżu, byłam studentką i bardziej interesowały mnie imprezy niż obserwacja technik stosowanych przez rodziców. Ale rzeczywiście zauważyłam, że francuskie dzieci uczy się przestrzegania dobrych manier, szacunku do starszych (zwłaszcza rodziców) i zachowywania ważnych tradycji rodzinnych. Każde z pięciorga dzieci rodziny Chic było dowodem takiego sposobu wychowania - były bardzo uprzejme, zrównoważone, odnosiły się do innych z szacunkiem. - Jennifer Scott, autorka bestsellera Lekcje madame Chic

Więcej nowości książkowych 2014:

"Z grubsza Wenus"

"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler

"Sprzedawca strachu" Stephen King