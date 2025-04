„Druga szansa” to familijny serial opowiadający historię nastolatki, która po latach spędzonych w rodzinach zastępczych spotyka wreszcie swoich bilogicznych rodziców. Czy tej trójce uda się stworzyć prawdziwą rodzinę? Serial debiutuje na DVD w ofercie Galapagos Films już na DVD!

ODNALEZIONA RODZINA

Nastoletnia Lux Cassidy (Brittany Robertson) prawie całe swoje życie spędziła w rodzinach zastępczych, a w żadnej nie zagrzała miejsca na dłużej. W dniu swoich 16. urodzin dziewczyna dochodzi do wniosku, że czas by wreszcie stała się niezależna i samodzielna. Jednak aby w świetle prawa stała się osobą dorosłą potrzebuje zgody swoich biologicznych rodziców.

Ich znalezienie nie okazuje się dla Lux problemem. Swojego ojca Nathaniela Bazile’a (Kristoffer Polaha) odnajduje w prowadzonym przez niego barze w Portland, który również służy jemu i jego leniwym współlokatorom za mieszkanie. Nathaniel jest tak zaskoczony faktem posiadania dziecka, że szybko podpisuje podsunięte mu przez córkę dokumenty. Bardzo szybko odkrywa też, że Lux stała się niezwykle ważną (jeśli nie najważniejszą) osobą w jego życiu.

Poprzez ojca nastolatka poznaje swoją matkę Cate Cassidy (Shiri Appleby) – gwiazdę lokalnego radia, która przed laty spędziła z Bazilem jedną, ale za to brzemienną w skutkach, noc. Również i Cate, choć podpisuje dokumenty wręczone jej przez córkę, czuje rodzącą się więź pomiędzy nią i Lux.

Wkrótce cała trójka dostaje okazje stworzenia prawdziwej rodziny. Sędzia nie zgadza się na uznanie Lux za osobę pełnoletnią, a co więcej powierza Nathanielowi i Cate opiekę nad córką. Dziewczyna oraz jej niedawno poznani rodzice postanawiają wykorzystać daną im przez los szansę i spróbować zbudować dom, jakiego Lux do tej pory nie miała.

Zadanie nie będzie łatwe. Nathaniel jest bardzo przywiązany do swojego niezobowiązującego stylu życia i mieszkania w zagraconym pokoju nad barem, z kolei Cate jest związana z kolegą z pracy Ryanem Thomasem (Kerr Smith), który źle znosi często obecność byłego kochanka narzeczonej w swoim domu.

Czy mimo przeciwności Lux, Cate i Nathanielowi uda się stworzyć prawdziwą rodzinę? Odpowiedź w serialu „Druga szansa”.

Galapagos Films przedstawia wydanie DVD familijnego serialu „Druga szansa” okrzykniętego przez krytyków połączeniem oscarowego „Juno” z kultowymi „Kochanymi kłopotami”. Pomysłodawczynią serialu jest Liz Tigelaar (współtwórczyni nominowanych do czterech Złotych Globów „Braci i sióstr”), jego produkcji podjęli się: nominowana do Emmy Rose Lam („Słowo na L”), nominowany do czterech nagród Emmy Joseph Patrick Finn („Z archiwum X”) oraz Christopher Fife („Orły z Bostonu”).

Główne role w „Drugiej szansie” zagrali: Brittany Robertson („Krzyk 4”), nominowana do nagrody Teen Choice Award Shiri Appleby (serial „Roswell: W kręgu tajemnic”) oraz Kristoffer Polaha („Mad Men”). Reżyserii odcinka pilotażowego podjął się Gary Fleder, twórca udanych dreszczowców „Kolekcjoner” z Morganem Freemanem i Ashley Judd z 1997 roku oraz „Nikomu ani słowa” z Michaelem Douglasem z 2001 roku.

Serial „Druga szansa” został wyprodukowany przez studia Best Day Ever Productions i Mojo Films we współpracy z CBS Television Studio i Warner Bros. Television. Realizację cyklu po raz pierwszy zapowiedziano w 2009 roku. Wtedy serial miał się nazywać „Light Years”, jednak producenci uznali, że ten tytuł zbyt kojarzy się gatunkiem sci-fi i przemianowali go na „LUX” by ostatecznie zdecydować się na „Drugą szansę”.

Mimo iż akcja serialu rozgrywa się w amerykańskim mieście Portland w stanie Oregon, zdjęcia do „Drugiej szansy” realizowano w całości w Kanadzie.

Premiera serialu odbyła się 18 stycznia 2010 na antenie kanału The CW (na tym samym kanale emitowane są m.in. przebojowe „Pamiętniki wampirów” – na DVD również w ofercie Galapagos Films). Pierwszą serię „Drugiej szansy” w amerykańskiej telewizji śledziło średnio ponad 2 miliony widzów.

Serial został dobrze przyjęty przez krytyków, którzy porównywali go do przebojowych „Kochanych kłopotów” oraz „Everwood”. – To produkcja, którą z przyjemnością obejrzą rodzice i starsze dzieci bez poczucia, że ktoś traktuje ich z góry – pisał po premierze serialu krytyk dziennika „Chicago Tribune”.

W 2010 roku serial „Druga szansa” otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Teen Choice Award w kategorii „Przełomowy program telewizyjny”.

WYDANIE DVD

Serial „Druga szansa” na DVD zadebiutuje już 14 października. Na płytach obok 13 odcinków serialu znajdą się również wyjątkowe dodatki specjalne.

