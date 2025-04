W zeszłym roku podczas dwóch dni Inauguracji kampanii "Piękna, bo Zdrowa" 2018, udało się przebadać ponad 600 kobiet (pierwsze 500 Pań mogło również wykonać testy genetyczne na określenie poziomu onkoprotein E6- E7 wirusa HPV 16/18). 20 z nich otrzymało wynik patologiczny, a 5 zostało w trybie natychmiastowym wysłanych do szpitala. Jest to dowód na to, że kampania jest wciąż ważna i potrzebna. Celem tegorocznej komunikacji jest dowartościowanie kobiet i ukazanie im powodów, dla których one i ich zdrowie są ważne.

Co roku Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości zaprasza do kampanii nowe Ambasadorki. Przez te 9 lat Kwiat Kobiecości wsparło prawie 60 cudownych Pań, które razem z Idą Karpińską swoim autorytetem pomagały w skutecznym dotarciu do kobiet. Ze względu na jubileuszowy charakter kampanii, Kwiat Kobiecości zmienił dotychczasową koncepcję i do współpracy, jako Ambasadorów zaprosił Panów. W tegoroczną edycję zaangażowali się: Łukasz Konopka, Dawid Kwiatkowski, Cezary Pazura, Andrzej Piaseczny i Maciej Orłoś.

Mężczyźni mają duże możliwości na tym polu, żeby porozmawiać ze swoimi kobietami, żeby namówić je do tego żeby się przebadały. - mówi Andrzej Piaseczny, jeden z Ambasadorów kampanii Piękna, bo Zdrowa 2019.

Program tegorocznej akcji

Zapraszamy wszystkich na inaugurację kampanii "Piękna bo Zdrowa", która odbędzie się pod Pałacem Kultury i Nauki od strony Kinoteki w weekend 11-12.05.2019 r. w godzinach 8:00-22:00.

Dzięki wsparciu Centrum Medycznego POLMED 1000 kobiet będzie mogło wykonać w cytobusie bezpłatne badanie cytologiczne. Dodatkowo wykonanych zostanie również 200 testów genetycznych na obecność wirusa HPV 18 oraz HPV 16 – genotypy wysokiego ryzyka raka szyjki macicy najczęściej występujące w Polsce ufundowane przez laboratoria medyczne Synevo Sp. z o.o.. Każda Pani, która skorzysta z bezpłatnego badania otrzyma upominek oraz zniżkę na pakiet badań "Kontrola stanu zdrowia kobiety" zawierający 12 badań (TSH; FERRYTYNA; HBA1C; ALT; BILIRUBINA; CHOLESTEROL; TRIGLICERYDY; KREATYNINA ; WAPŃ; MAGNEZ; Apo-A; Apo-B) do wykonania w Punktach Pobrań Synevo dostępnych na terenie całego kraju.

Wszystkie Panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad wizażowych w mobilnym salonie piękności firmy INGLOT. Oba pojazdy znajdować się będą na terenie Pałacu Kultury i Nauki. W tym samym czasie na terenie PKiN (przed kinem KINOTEKA) powstanie "Miasteczko Kobiet" w którym będzie można skorzystać z porad specjalistów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, medycznej i nie tylko.

Oczywiście mamy świadomość, że profilaktyka nie dotyczy tylko kobiet. Szanowne Panie, zabierzcie ze sobą swoje rodziny! Mężczyźni i dzieci również znajdą tu coś dla siebie! Podczas paneli dyskusyjnych poruszać będziemy tematy ogólnej profilaktyki zdrowotnej, a w namiocie kampanii "Dłuższe życie z cukrzycą", przygotowanym przez firmę Boehringer Ingelheim, będzie można wykonać bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi i ciśnienia krwi oraz porozmawiać z dietetykiem.

Dla najmłodszych zapewniamy bezpłatne atrakcje: gry i zabawy, warsztaty bartnicze, dmuchańce przygotowane przez Partnerów: Gwarek- Centrum Aktywnego Wypoczynku, Lasy Państwowe i Skakanka.

Na uczestników wydarzenia czekają bezpłatne zimne i gorące napoje oraz słodki poczęstunek przygotowany dzięki wsparciu firmy Amica. Na miejscu będzie można spotkać Ambasadorów kampanii, którzy będą zachęcać wszystkie Panie do wykonania bezpłatnej cytologii.

Na terenie "Miasteczka Kobiet" usytuowana zostanie scena, na której realizowany będzie program merytoryczno-rozrywkowy: bloki tematyczne dotyczące rozmaitych dziedzin, występy artystyczne (m.in.: stand up Kasi Pakosińskiej, recital Edwarda Hulewicza, występ takich artystów jak: Dawid Kwiatkowski, Paula "Curly" Kucharska, Beata Orbik, Sonia M, Royal Acoustic) oraz konkursy z nagrodami moderowane przez Radio Kolor. Każdy dzień inauguracji zwieńczony zostanie dwoma

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,,Piękna, bo Zdrowa’’ można znaleźć na: www.zdrowiepan.pl

