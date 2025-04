Gra w golfa od dawna kojarzona jest z prestiżem. Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to najbardziej prestiżowe zawody golfa kobiet w Polsce, a przy tym jedne z najbardziej znaczących w tej części Europy! W dniach 11 i 12 czerwca 2018 roku, zawody odbędą się już po raz 12-sty. Turniej sklasyfikowany jest w I kategorii rankingowej Polskiego Związku Golfa.

Reklama

Beata Sadowska

Rywalizacja na 36 dołków

Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to dwa dni sportowej, uczciwej rywalizacji w międzynarodowym gronie. Turniej jest jednym z najbardziej cenionych i prestiżowych wydarzeń golfowych. Uczestniczki turnieju będą rywalizować ze sobą na polu golfowym Mazury Golf&Country Club. Rozegrany zostanie na 36. dołkach, a także towarzyszyć będą mu konkursy dodatkowe. Do wygrania, jak zawsze, atrakcyjne nagrody: statuetki YES, nagrody od Deutsche Banku, marki TAG HEUER, a także koszulki Chervo ufundowane przez S’Portofino.

Sponsorzy nagród

Sportowe emocje w szampańskiej atmosferze

Nowym partnerem turnieju będzie G.H. Mumm Champagne, a także Porsche Centrum Warszawa. W tym wyjątkowym, prestiżowym amatorskim turnieju, jedną ze wspaniałych nagród do zdobycia będzie wyjazd na turniej w Cannes, którego partnerem jest marka Dr Irena Eris. Turniej to nie tylko sportowe emocje i wyjątkowe spotkanie towarzyskie – to także okazja do relaksu i możliwość skorzystania z oferty pięciogwiazdkowego Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Porsche Centrum Warszawa - nowy partner turnieju

Reklama

Co roku coraz więcej!

Każdego roku turniej przyciąga coraz więcej uczestniczek – nie tylko z Polski. W tym roku swoje kraje reprezentować będą panie między innymi z Estonii, Szwecji, USA czy Austrii. Pola golfowe całego świata, podczas prestiżowych turniejów stają się centrum niezwykłych sportowych i towarzyskich wydarzeń. Więcej informacji na temat turnieju i jego uczestniczkach znajdziesz na www.DrIrenaErisGolf.com oraz www.Facebook/LadiesGolf