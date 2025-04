Pod wpływem nagłego impulsu Andrew Blake podejmuje pracę lokaja we francuskim dworku. Jego życie nabiera nieoczekiwanego obrotu, gdy musi poradzić sobie z ekscentrycznym zachowaniem jego właścicielki oraz innymi członkami jej personelu, którzy zaskakują osobliwymi zwyczajami i wybuchowymi charakterami. Film „Do usług szanownej pani” skupia się na konfliktach charakterów oraz na szoku wywołanym różnicami kulturowymi, a wybitna gra aktorska zapewni widzom niezapomniane emocje.

Reklama

Andrew Blake (John Malkovich) jest znanym brytyjskim biznesmenem, który zbudował swoje życie i firmę, kierując się ludzkimi wartościami. To szczery, dowcipny, inteligentny, powściągliwy i zdeterminowany sześćdziesięciolatek, któremu bliski jest brytyjski humor, a jego zachowanie uosabia brytyjską sztywność. Od kiedy stracił żonę Dianę, a jego córka Sarah przeprowadziła się na drugi koniec świata, stracił chęć do życia. Chciałby zaszyć się w przeszłości i wspomnieniach.

fot. Do usług szanownej pani/mat.prasowe

Jednak jego wyjazd do francuskiej posiadłości zabierze go w zupełnie inną drogę. Nathalie Beauvillier, właścicielka posiadłości, którą zagrała Fanny Ardant, straszliwie tęskni za swoim zmarłym mężem. Jest tajemniczą i charyzmatyczną kobietą, która stara się podążać za współczesną modą, aby utrzymać majątek.

Początkowo wydaje się zadufana w sobie, jednak w rzeczywistości jest bardzo wrażliwa i szczodra. Duma i strach nie pozwalają jej prosić o pomoc, ale z pewnością docenia życzliwość, którą otrzymuje od swoich niezwykłych pracowników.

Z kucharką Odile nie jest łatwo znaleźć Blake’owi wspólny język. Odile to bardzo silna, a równocześnie niezwykle czarująca kobieta. Jest znakomitą kucharką, ale jej obiecująca kariera niespodziewanie wzięła zły obrót. Jest niezwykle lojalna wobec pani Beauviller, a posiadłość traktuje jak azyl. To główny powód, dlaczego nie cieszy się z przyjazdu nowych osób.

Jako szefowa kuchni jest bardzo apodyktyczna. Do niej należy kot Mefisto. Niespodziewanie okazuje się bardzo cennym sprzymierzeńcem.

fot. Do usług szanownej pani/mat.prasowe

Wśród pracowników dworku jest również Philipe Magnier, dozorca, gburowaty osobnik, który mieszka jak pustelnik w szopie położonej na tyłach ogrodów. Chciałby znaleźć towarzysza, ale jego zaskakujące, a czasem niezdarne zachowanie na to nie pozwala. Jest szczery, skromny i utalentowany, ale brak mu pewności siebie.

Manon to młoda pokojówka. Jest pełna życia pomimo przeciwności. Ten dworek to jej ostatnia szansa na powodzenie w życiu. A co ważniejsze, to ostatnie miejsce, gdzie może liczyć na interakcję z ludźmi, którzy potrafią słuchać i ją zrozumieć. Jednak aby to się stało, musi najpierw pozwolić sobie na to, aby otwarcie mówić o uczuciach.

Scenariusz filmu oparty jest na opublikowanej w 22 krajach, bestsellerowej powieści Gillesa Legardiniera pod tym samym tytułem.

Zobacz zwiastun filmu:

Źródło: YouTube

Do usług szanownej pani, reż. Gilles Legardinier, obsada: John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne, Philippe Bas, Eugénie Anselin, zdjęcia: Stéphane Le Parc, Luksemburg/Francja 2023, czas trwania: 100 min

Materiały prasowe: Best Film

Reklama

Strona filmu: https://do-uslug-szanownej-pani.bestfilm.pl