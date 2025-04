Wakacje się kończą. Sezon ogórkowy powoli dobiega końca. W kinach długo wyczekiwany film z Angeliną Jolie i Danielem Olbrychskim!

"Salt" (reż. Phillip Noyce)

Agentka CIA Evelyn Salt zostaje fałszywie oskarżona o bycie rosyjskim szpiegiem, który planuje zamach na prezydenta. Musi udowodnić swoją niewinność. Za kamerą "Salt" stanął reżyser "Martwej ciszy", "Ślepej furii", "Czasu patriotów" oraz "Kolekcjonera kości". W roli głównej Angelina Jolie. Na dużym ekranie nie zabraknie także Daniela Olbrychskiego. Ot taki polski akcent w Hollywood.

"Avatar" (reż. James Cameron)

Powtórka z rozrywki dla najbardziej zagorzałych fanów dzieła Jamesa Camerona. Kolejna odsłona najbardziej kasowego filmu wszech czasów. Film wzbogacono o kilka nowych scen, m.in. dokładniejszą śmierć Tsu'tey (granego przez Laza Alonso) oraz Sturmbeesta, zwierzaka którego wątek wypadł w oryginalnym montażu. "Avatar" będzie dłuższy o 8 minut. Aż czy tylko?

"Święty interes" (reż. Maciej Wojtyszko)

Dwóch braci dostaje w spadku niesprawny samochów - Warszawę M-20. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jego wcześniejszym właścicielem był Karol Wojtyła. W ręce braci zamiast gruchota wpada więc prawdziwy skarb. Co z tego wyniknie?

W rolach głównych Piotr Adamczyk i Adam Woronowicz. Partnerują im Dorota Landowska, Patricia Kazadi, Mariusz Bonaszewski oraz Tomasz Międzik.

"Ja, Don Giovanni" (reż. Carlos Saura)

Wenecja, rok 1763. Pisarz Lorenzo da Ponte prowadzi rozpustne życie. Kiedyś był księdzem, ale liczne skandale i romanse sprawiły, że został wydalony do Wiednia. Wspierany przez przyjaciela i mentora, Giacomo Casanovę, zostaje przedstawiony ulubionemu kompozytorowi cesarza - Salieriemu i nowoprzybyłemu na dwór Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. Próbując zaszkodzić karierze Mozarta, Salieri przekonuje cesarza Józefa II, by ten zatrudnił Lorenzo jako autora libretta do „Wesela Figara”. Stanie się jednak inaczej. Namiętny charakter da Ponte, który znów zakochał się do szaleństwa i jego sentymentalne spacery po Wiedniu posłużą mu także za inspirację do napisania genialnego libretta do jednego z najpiękniejszych i najmocniejszych dzieł Mozarta – „Don Giovanniego”. [opis dystrybutora]

