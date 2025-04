Długie Mikołajki w Multikinie

Jeśli twój maluch nie przekazał ci listu do Świętego Mikołaja, to pewnie masz teraz nie lada problem. Co podarować dziecku 6 grudnia, tak by było szczęśliwe i poczuło magię Świąt? Kolejne klocki, samochodzik, Lalkę Barbie, pluszaka czy może słodycze? To strasznie nudne! Cukierki zostaną zjedzone od razu, maskotka... pewnie wiesz, że za 5 minut maluch zapomni, że w ogólne ją dostał. Co w takim razie dać dziecku na Mikołajki? Postaw na dobrą zabawę, magię i wspomnienia!

Seans w kinie na Mikołajki? Jesteśmy na TAK!

Jeśli szukasz modnego, ciekawego i niedrogiego prezentu, to mamy coś dla ciebie i twojego malucha. Idźcie razem do kina i kolekcjonujcie wspomnienia. Dobry film połączony z pysznymi przekąskami i edukacyjnymi niespodziankami to dopiero prawdziwie świąteczny hit!

Na co warto iść do kina?

Tegoroczne święta nie mogą się obejść bez kilku tytułów. Świetny rodzinny seans zapewnią takie filmy, jak:

„Grinch”

To zabawna, pełna ciepła, uniwersalna historia świąteczna z olbrzymią dawką optymizmu. Film to pełna humoru opowieść o zrzędliwym stworze, który marzy tylko o jednym – by ukraść święta Bożego Narodzenia.Czy mu się uda i czy dzieci dostaną prezenty? Przekonajcie się sami!

„Miśków 2-óch w Nowym Jorku"

Uwielbiany przez małych i tych trochę starszych widzów Misiek powraca do Nowego Jorku. Niestety, w jednej chwili, z ulubieńca Ameryki, staje się najbardziej poszukiwanym zwierzakiem w kraju. A to nie koniec kłopotów, bo z rodzinnego bieguna docierają do Miśka niepokojące wieści. Okazuje się, że bezduszny biznesmen planuje rozpuścić lodowce i zabutelkować całą powstałą z nich wodę. Czy bohater zdoła go powstrzymać, zanim ostatni lodowiec zamieni się w zgrzewkę mineralnej? Sprawdźcie sami!

„Zabójcze maszyny"

To propozycja dla starszych dzieci. Cywilizacja człowieka została zniszczona przez kataklizm. Tysiące lat potem ludzkość dostosowała się do nowych warunków. Gigantyczne miasta przemieszczają się po Ziemi, niszcząc mniejsze metropolie. Czy głównym bohaterom - Tomowi i Hester uda się zapobiec zagładzie?

„Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

To opowieść o magii, czarach, przyjaźni i lojalności. Akcja filmu rozpoczyna się w 1927 r., kilka miesięcy po tym, jak Newt pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. Ten dotrzymał danego wcześniej słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach, jednak cały czas gromadzi swoich nowych zwolenników. Czy komuś uda się go pokonać?

Długie Mikołajki w Multikinie

W tym roku na Mikołajki warto wybrać się do Multikina, które przygotowało coś specjalnego dla swoich małych widzów i ich rodziców. To „Długie Mikołajki w Multikinie", które będą trwały aż 4 dni (od 6 do 9 grudnia).

Na najmłodszych widzów czekają słodkie niespodzianki. Jeśli masz kartę Rodzina do Kina, to taniej kupisz bilety, a twoja pociecha otrzyma wyjątkową, pełną zagadek i zabawy kolorowankę z Grinchem.

My już nie możemy się doczekać!

Materiał powstał przy współpracy z Multikinem