mówi trener mentalny Krzysztof Sadecki Poczucie niespełnienia czy niekompletności dotyczy znacznej części polskiego społeczeństwa. Ograniczeni porządkiem społecznym i wychowaniem staramy się sprostać oczekiwaniom współczesnego świata. A mimo to wiele osób, nawet te, których sprawy toczą się pomyślnie, żyje z tym ciążącym poczuciem, codziennie porównując marzenia z rzeczywistością i... pragnąc zmiany. Niewielu jednak się na nią decyduje. Krzysztof Sadecki, finansista i analityk biznesowy, autorytet w dziedzinie treningów mentalnych, od lat prowadzący szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego, mówca motywacyjny, autor cyklu książek "Własny business – dlaczego tak?", a także Ambasador Dobrej Woli w Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, w filozoficzno-metafizycznych rozważaniach na kartach swojej książki "Poznaj siebie" dzieli się swoim doświadczeniem i refleksjami zdobytymi przez lata praktyki. Zaprasza czytelników do intelektualnej gry-podróży, która pozwoli im zadać właściwe pytania i znaleźć odpowiedzi. Dzięki nim niemożliwe stanie się możliwe, czy to w życiu osobistym, czy zawodowym. Poznaj siebie to niezwykła książka o rozwoju osobistym, pozwalająca zrozumieć wagę samopoznania i świadomości opartej na "tu i teraz", które de facto decydują o tym, czy znajdziemy w sobie siłę i motywację, by odpowiedzialnie i konsekwentnie kierować swoim życiem tak, by czuć radość i spełnienie. Mówiąc o zmianach w życiu, autor podkreśla, że są one istotą rozwoju człowieka. Niestety najczęściej, kiedy o nich myślimy, tworząc nowe strategie, szukając psychologów, kursów, nowej pracy, nowych partnerów, zapominamy, że klucz do zmiany jest w nas, a dokładniej w naszej relacji z samymi sobą i otaczającym nas światem (i tu pojawia się fundamentalne pytanie: "Kim naprawdę jestem?"): Kluczem do naszego świata są nasze własne uczucia, myśli i działania, podstawą rozumienia rzeczywistości jest samowiedza – pisze. – To ona stanowi najczęstsze tło oceny sytuacji, ona też rzutuje na powodzenie każdej planowanej operacji. Od samowiedzy zależy przekonanie o prawidłowości własnego funkcjonowania, na dalszym planie wpływa zaś ona na psychologiczne pojęcie własnego "ja". Krzysztof Sadecki proponuje, by zastanowić się również nad tym, co tak naprawdę będziemy zmieniać, bo rzeczywistość jest interakcją pomiędzy nami a światem i w związku z nieustanną dynamiką umysłu stale się zmienia. Zmiany w pracy umysłu to nie tylko zmiany stanu świadomości, ale także zmiany w rzeczywistości. Innerbuilding a siła psychiczna. Czym jest siła psychiczna? Zdaniem Krzysztofa Sadeckiego nie jest nią na pewno powszechnie rozumiana pewność siebie wynikającą z sukcesu zawodowego, finansowego, czy towarzyskiego. Źródłem prawdziwej siły psychicznej jest rozwój psychiczny, który polega na kolejnych, stopniowych przeobrażeniach psychiki (oraz stanu świadomości) człowieka i jego zachowania, przebiega od momentu narodzin do ostatnich chwil życia. Został zaprogramowany przez Naturę w kierunku nabywania zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego oraz nieegoistycznego odczuwania, pojmowania i działania. Siłę psychiczną można wytrenować tak, jak siłę mięśni, dlatego na potrzeby książki stworzył termin innerbuilding, który nawiązuje do używanego w stosunku do kulturystyki pojęcia bodybuilding: Bodybuilding to nie tylko same ćwiczenia. To podporządkowanie swojej aktywności ultradobowej stosunkowo krótkiemu przedziałowi czasu, w jakim odbywa się trening. Wiadomo, że jeśli coś robimy, to możemy zrobić to lepiej, a potem znaleźć drogę na skróty. Takim skrótem w przypadku budowania ciała jest zwiększenie nacisku na dietę, unikanie niepotrzebnych wydatków, zmniejszenie ilości i jakości stosowanych używek, zmiana w zarządzaniu czasem dla zabezpieczenia czasu na trening. Zmiany pociągają za sobą następne, na przykład w relacjach towarzyskich. Finalnie kulturysta zaczyna preferować sportowy tryb życia oraz towarzystwo podzielające jego zainteresowania i motywujące go do dalszych wysiłków. W pracy nad ciałem nie dochodzi się do sukcesu z dnia na dzień, a metodą małych kroków. Trzeba wykazać się cierpliwością i konsekwencją, które skutkują wiedzą o własnych możliwościach i uczą szacunku do ciała. Tak samo jest z treningiem siły psychicznej: małe kroki, konsekwencja, zwiększanie intensywności w momencie, w którym jest się gotowym i zachowanie równowagi. Cel nie jest najważniejszy – jeśli podejdziemy do sprawy z pasją, rozwój pójdzie w kierunku dla nas optymalnym, a innerbuilding szybko stanie się nawykiem. Samo zadanie, które będzie sednem umacniania swojego wnętrza, nie jest tak bardzo istotne – ważne, by regularnie pokonywać własną bezwładność, ćwicząc przy okazji uwagę i koncentrację. Te zaś szybko zaprocentują, choć nie musimy być tego świadomi.

Autor zapewnia, że choć nie można do końca przewidzieć efektów pracy nad sobą, na pewno będą pozytywne i podkreśla, że konsekwentna praktyka zwiększa między innymi umiejętność koncentracji, uczenia się i pozwala rozwijać talenty.

Od czego zacząć? Zadanie nie może być zbyt trudne lub nieprzyjemne, ale powinno wiązać się z wysiłkiem. Może to być kilka minut medytacji dziennie, codzienne wyjście z domu niezależnie od pogody, powstrzymywanie się od czegoś przez godzinę dziennie (np. od słuchania muzyki lub narzekania), pomoc komuś raz w tygodniu.

Krzysztof Sadecki zachęca do codziennego stawiania sobie wyzwań dla samej radości sprostania im, obserwacji swoich emocji i przekonań, próbowania nowych rzeczy, tylko po to, by zbierać doświadczenia, bo tylko działanie prowadzi do samopoznania, a ono – do zmian w życiu: próg leży w naszym umyśle.

Ale powiedzieć o tym "tak po prostu", to tylko pobieżne intelektualne zrozumienie, a przecież jedyne wnioski, które liczą się w naszym doświadczeniu, to te, do których dochodzimy samodzielnie. Książkę rekomenduje m.in. Mariusz Czerkawski:

Krzysztof jest człowiekiem, który zaraża pozytywną energią. Ma zawsze sposób na rozwiązanie problemów i wie jak doradzić i pomóc drugiej osobie. W tej książce zawarł to co ma najlepsze do przekazania ze swojego solidnego warsztatu. Mariusz Czerkawski

