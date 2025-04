Mimo to 15 proc. badanych nie jest w stanie wskazać w swoim najbliższym otoczeniu nikogo, kto charakteryzowałby się pewnością siebie. Wyniki reprezentatywnego badania towarzyszą projektowi Power Talks, którego celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Kobiety częściej dostrzegają pewność siebie u przyjaciół i partnerów, a mężczyźni – u ojców

Aż 85 proc. badanych deklaruje, że zna osobę pewną siebie – wskazuje najnowsze reprezentatywne badanie Sukcesu Pisanego Szminką.

Wśród ¼ respondentów jest to przyjaciel lub przyjaciółka, dla 23 proc. – partner lub partnerka, dla 18 proc. – współpracownik. Co ciekawe częściej badani jako osobę pewną siebie z najbliższego otoczenia wskazują ojca (18 proc.) niż matkę (16 proc.) Odnotowano także różnice w odpowiedziach w zależności od płci badanych – mężczyźni częściej jako osobę pewną siebie z otoczenia wskazują ojca (21 proc. w porównaniu do 16 proc. wśród kobiet).

Wśród respondentek natomiast blisko ⅓ deklaruje, że ma w swoim otoczeniu pewną siebie przyjaciółkę/przyjaciela, a co czwarta – partnera/partnerkę. Wśród uczestniczących w badaniu mężczyzn odsetki tych odpowiedzi wyniosły kolejno 18 i 20 proc. Wyniki badania wskazują, że 15 proc. z nas nie ma w swoim otoczeniu żadnej osoby pewnej siebie.

fot. Warsztaty projektu Sukcesu Pisanego Szminką/mat. prasowe

Połowa 20-latków ma pewnych siebie przyjaciół, wśród 60 latków jest to tylko 15 proc.

Aż połowa najmłodszych badanych w wieku 18-24 lata wskazuje przyjaciela / przyjaciółkę jako osobę pewną siebie z najbliższego otoczenia. Odsetek tych wskazań jest znacznie niższy w kolejnych grupach wiekowych – wśród respondentów wieku 25-34 lat jest to już 30 proc., 18 proc. w grupie 35-44 lata, 21 proc. w grupie w wieku 45-54 lat oraz zaledwie 15 proc. jeśli chodzi o ankietowanych wieku 55-65 lat.

Pewność siebie kształtuje się w relacjach – im częściej widzimy ją u innych, tym łatwiej rozwijać ją w sobie. Młodzi ludzie dostrzegają ją głównie wśród przyjaciół, co pokazuje, jak dużą rolę odgrywa najbliższe otoczenie w budowaniu wiary we własne możliwości. Jednocześnie to sygnał, że warto wzmacniać tę cechę także w środowisku rodzinnym, bo pewność siebie wyniesiona z domu może stać się solidnym fundamentem na przyszłość. Niezależnie od wieku, ludzie czerpią inspirację od tych, którzy emanują wewnętrzną siłą i determinacją. Dlatego warto świadomie pielęgnować pewność siebie – nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

– komentuje Olga Kozierowska, Prezeska Fundacji WłączeniPlus i założycielka Sukcesu Pisanego Szminką.

Co drugi Polak uważa, że jest postrzegany przez bliskich jako osoba pewna siebie

Co ciekawe, tylko 37 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata uważa, że najbliższe otoczenie ocenia ich jako pewnych siebie. W starszych grupach wiekowych ten odsetek waha się w okolicy 50 proc. i jest najwyższy wśród respondentów w wieku 55-65 lat (55 proc.). Jedynie 15 proc. wszystkich uczestników badania nie uważa by członkowie rodziny i osoby z otoczenia uważały ich za pewnych siebie.

Wraz z wiekiem rośnie przekonanie, że jesteśmy postrzegani jako osoby pewne siebie. Wśród najmłodszych dorosłych jest ono najsłabsze, co może wynikać z mniejszego doświadczenia lub wciąż kształtującej się tożsamości zawodowej i osobistej. Z kolei stabilniejsza pozycja społeczna i zawodowa w starszych grupach sprzyja większej pewności siebie oraz temu, jak odbiera nas otoczenie. To pokazuje, jak istotne jest wzmacnianie tej cechy już na wczesnym etapie życia, zarówno w relacjach prywatnych, jak i w środowisku pracy. Organizacje i liderzy mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu przestrzeni, która wspiera rozwój pewności siebie w różnych grupach wiekowych.

– mówi Natalia Kacprzak, Brand Business Leader marki Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich, która jest inicjatorem kampanii Power Talks.

fot. Warsztaty projektu Sukcesu Pisanego Szminką/mat. prasowe

Warsztaty budujące pewność siebie

Badanie przeprowadziły Socjolożki.pl na reprezentatywnej próbie Polaków w ramach projektu Power Talks, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości. W ramach projektu Sukcesu Pisanego Szminką (Fundacja WłączeniPlus) oraz marki Kérastase towarzyszą bezpłatne sesje inspirujące dla młodych kobiet, które odbędą się 26 marca w Krakowie, 3 kwietnia we Wrocławiu oraz 9 kwietnia w Łodzi.

Podczas bezpłatnych sesji Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką, oraz Kasia Malinowska, ekspertka Sukcesu Pisanego Szminką, wesprą młode kobiety w budowaniu swojej pewności siebie, a także podzielą się sprawdzonymi narzędziami i ćwiczeniami, które ułatwiają odkrywanie własnego potencjału. W ramach programu Power Talks do końca 2025 roku wsparcie otrzyma ponad 15 tysięcy kobiet na całym świecie.

*Badanie z użyciem metodologii CAWI przeprowadzono na reprezentatywnej pod kątem wieku i płci grupie 1000 dorosłych Polaków we wrześniu 2024.

