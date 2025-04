„Diego” w kinach już od 19 lipca! - Film dokumentalny o życiu Diego Maranody

Neapol, italo disco, winyle, imprezy, futra i talk showy. I taniec, dużo tańca. To raczej nie są pierwsze skojarzenia, które przychodzą na myśl, kiedy mowa o Diego Maradonie. W swoim pasjonującym dokumencie Asif Kapadia robi to, co potrafi najlepiej – opowiada nam historię, której w życiu nie słyszeliśmy.