Już 22 sierpnia w polskich kinach zagości „Diamenty” - najnowszy film Ferzana Özpetka, mistrza kina czułego, w którym zobaczymy m.in. Kasię Smutniak. To barwna, pełna emocji opowieść o kobietach - ich marzeniach, sile, tajemnicach i codziennym blasku.

Rzym, lata 70., zapach tkanin i kobiece rozmowy

Akcja filmu przenosi nas do klimatycznej pracowni krawieckiej prowadzonej przez dwie siostry. To właśnie tam, wśród śmiechu, łez i pięknych kostiumów filmowych, rodzą się siostrzeństwo, rywalizacja, przyjaźnie i miłości. Każda bohaterka wnosi swoją historię, a wszystkie łączy pasja do tworzenia.

Włoski klimat, który zachwyca

„Diamenty” to podróż do Rzymu lat 70. - pełnego kolorów, humoru i ciepła. Film łączy lekkość włoskiej codzienności z głęboką refleksją nad tym, co w życiu najważniejsze: bliskością, autentycznością i poczuciem własnej wartości.

Ferzan Özpetek w najlepszej formie

Reżyser zebrał wokół siebie swoje ulubione aktorki - Luisę Ranieri, Jasmine Trinca, Kasię Smutniak, Elenę Sofię Ricci i Aurorę Giovinazzo - by oddać hołd kobiecej sile i wrażliwości. W tej historii przenikają się pasja i pustka, śmiech i wzruszenie, scena i kulisy. Film stał się hitem we Włoszech, przyciągając do kin ponad 2 miliony widzów. Sprawdź repertuar i zarezerwuj bilety: https://premiera-diamenty.bestfilm.pl/seanse