Czym jest dla Ciebie podróż? Wyjazdem z jednego do drugiego punktu i powrotem do codzienności po czasie tylko dla siebie? A może spakowaniem najpotrzebniejszych rzeczy i wyruszeniem spontanicznie w nieznane? Jak jedna podróż i podjęcie ryzykownej decyzji może wpłynąć na dalsze życie?

Coś się kończy, coś zaczyna…

Ile razy w twoim życiu wydarzyło się coś, co popchnęło cię do podjęcia spontanicznej, może nawet ryzykownej decyzji i bardzo pragnęłaś kontynuować to, co zaczęłaś, nawet, jeśli było to brnięcie w nieznane, a przyszłości nie sposób było przewidzieć w żaden sposób? Takie decyzje podejmujemy zwykle pod wpływem silnego impulsu, który najczęściej powoduje nagła, negatywna zmiana w życiu. Utrata pracy, zawód miłosny, zdrada przez przyjaciela…Czujesz, że nic nie trzyma cię już w dotychczasowym miejscu, a wręcz pragniesz uciec od swojej codzienności? Czy ta chęć była nieraz tak silna, że zdarzyło ci się podjąć decyzję spontaniczną, jednak bez obaw o przyszłość? Znane powiedzenie mówi: „koniec jednego, jest początkiem drugiego”. Tą zasadą kierowała się Ruby Walker – początkująca lekarka.

Ucieczka w góry, nad morze, na wieś albo...do Indii!

Odizolowanie się od swoich problemów i nurtujących spraw poprzez zmianę otoczenia, przynajmniej na kilka lub kilkanaście dni, to jeden z najlepszych sposobów na zdystansowanie się wobec swojego życia. Problemy pozostawione kilometry za sobą wydają się być o wiele mniejsze, a izolacja od ich źródła sprawia, że spogląda się na nie z zupełnie innej perspektywy: spokojniej i bez strachu, a rozwiązania nasuwają się same. Nierzadko impuls do radykalnych zmian w życiu pojawia się nagle i niespodziewanie – tak, jak w przypadku Ruby Walker. Porzucona przez swojego partnera, natknęła się na nietypowe ogłoszenie o pracę. Wydało się jej ono na tyle ciekawe, że podjęła ryzyko. Początkująca lekarka skusiła się na wizję pracy w nowoczesnym, prywatnym szpitalu w Indiach. Słońce, rajska plaża, spokojnie płynące życie…Ta wizja popchnęła Ruby do przeniesienia się na egzotyczne Goa.

Kiedy rzeczywistość mija się z prawdą…

Po przybyciu do oczekiwanej idylli, kobieta doznaje szoku. Zamiast do nowoczesnej placówki, trafia do publicznego szpitala Good Karma, który w niczym nie przypomina nowoczesnego ośrodka. Brak lekarzy, lekarstw i środków na funkcjonowanie placówki stawia przed nią nie lada wyznanie. Ruby próbuje nie tylko ułożyć swoje życie na nowo, ale także angażuje się w pomoc mieszkańcom i turystom.

Szpital „Good Karma” – już od 2 lipca w Stopklatce TV

„Szpital Good Karma” to nowy serial, który widzowie Stopklatka TV mogą oglądać już od 2 lipca. Akcja serialu rozgrywa się w Goa, w południowych Indiach. Powstały w 2017 roku serial zyskał ogromną popularność w Wielkiej Brytanii. Niebawem, bo w sierpniu tego roku, ruszają zdjęcia do trzeciego sezonu, który widzowie będą mogli oglądać w 2019 roku.

Stopklatka TV zaprasza widzów do śledzenia losów ambitnej Ruby Walker już od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:05. Powtórki odcinków można oglądać już od 23 lipca, także od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Więcej o serialu na: https://goodkarma.stopklatka.pl/

