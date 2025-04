Czy grubo w tym wyglądam? JessicaWeiner

Autorka książki Jessica Weiner jest dziennikarką telewizyjną w USA, która pragnie pokazać kobietom, że świat nie toczy się wokół kilogramów i wyglądu zewnętrznego. Czytając książek odczuwamy, że autorka pisze szczerze, gdyż sama opisuje swoje rozterki dotyczące wyglądu, bo która z Nas chociaż raz w życiu nie wypowiedziała zdania „Czy grubo w tym wyglądam …”?. Przyznajmy się, że tak naprawdę to nie o wygląd chodzi, to pytanie ma ukryte w sobie coś więcej …

Obecny świat mediów stylizuje jak powinno wyglądać to „właściwe” piękno kobiety – ale czy ono jest najwłaściwsze? Każda z nas pragnie chociaż w niewielkim stopniu doścignąć te ikony piękna, lansowane przez media, ale czy w codziennym życiu tylko wygląd zewnętrzny się liczy? Autorka pokazuje jak w prosty sposób odkryć własne najwartościowsze piękno, które z kilogramami naszego ciała nie ma nic wspólnego.



Realizmu dodają wielokrotnie zamieszczane listy różnych osób do autorki. Dzięki zamieszczonym listom odczuwamy pewną bliskość, że my też mamy podobne problemy jak inni ludzie, że sami nakręcamy te chore sytuacje. Listy ukazują najróżniejsze problemy kobiet ale i mężczyzn. Czy zastanawiałyśmy się, co tak naprawdę czuję osoba, której zadajemy pytanie „Czy grubo w tym wyglądam”? Przecież najczęściej są to ludzie nam bardzo bliscy – kochający nas. Dlatego książka nie tylko jest przeznaczona dla kobiet, ale i mężczyźni odnajdą w niej, jak wybrnąć z trudnych sytuacji „kilogramowych”.



Autorka prowokuje aby podjąć walkę, ale nie ze swoim ciałem, tylko walkę o pokój własnej duszy – a przede wszystkim akceptacje siebie. Każda z nas kogoś kocha, szanuje, podziwia, ale tak przyznajmy się, niewiele kobiet potrafi te uczucia okazać wobec siebie. Autorka wskazuje jak odnaleźć w sobie pozytywne cechy – wartościowe, każdy człowiek jest wartościowy na swój jak najbardziej indywidualny sposób. Twoje JA nie kręci się tylko wokół kilogramów.



Książkę czyta się lekko, jednocześnie dając nam wiele do myślenia, już w trakcie czytania, a przede wszystkim mocno motywuję do działania. Teraz jak tylko spoglądam na okładkę, wiem co mam w sobie najwartościowszego a lustro – to czysty kłamca ;-) Dodatkowy atut to książka jest niewielka i z pewnością zmieści się do każdej damskiej torebki ;-)



