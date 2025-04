Mocna premiera w warzawskim Och-Teatrze. „Czułe słówka” już we wtorek 25 czerwca. O czym jest ta sztuka?

U progu lata – we wtorek 25 czerwca – w warszawskim Och-Teatrze zapowiedziana jest mocna premiera. Po pierwsze, bo inspirowana kultowym oscarowym filmem, a po drugie, bo we wspaniałej obsadzie. To ryzykowne posunięcie reżyserskie może okazać się artystycznym sukcesem.