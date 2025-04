Robotyzacja, autonomiczne pojazdy, modyfikacje genetyczne, systemy oceny i kontrolowania obywateli za pomocą algorytmów stały się faktem.

Jak bardzo zmieni się rynek pracy przy obecnym tempie automatyzacji? Czy kierowcy i piesi będą bezpieczni, gdy na drogi wyjadą „samojezdne ”? Czy inżynieria genetyczna doprowadzi do drastycznego podziału społeczeństwa? Kogo będzie stać na transplantację organów wyhodowanych w laboratoriach? Czy dostęp do nieograniczonych danych spowoduje większą inwigilację i manipulację? Jak zmienią się pojęcia: „prawda”, „człowiek”, „Bóg”?

Co zobaczysz w filmie „Człowiek przyszłości”?

W filmie dokumentalnym wzięła udział: Aleksandra Przegalińska – futurolożka, filozofka, znawczyni nowych technologii oraz dziennikarz i publicysta Marcin Prokop. W czasie nagrywania filmu odwiedzili naukowe instytucje, laboratoria oraz firmy w Polsce i USA.

W dokumencie zobaczymy inżynierów, którzy pracują nad robotami nowej generacji. Programowanie maszyn, badania nad przenoszeniem umysłu do komputera, eksperymenty genetyczne oraz drukowanie organów 3D „tuszem” ze sztucznie wyhodowanej, żywej tkanki to tylko przedsmak tego, co czeka widzów TVN Style.

Co dzieje się w laboratoriach w Harvardzie, gdzie konstruuje się „roboty ubieralne”, które w przyszłości będą wspierać ludzi z ograniczeniami ruchowymi lub pomagać żołnierzom w przenoszeniu ciężkich ładunków? Co to są „robopszczoły”?

Bohaterowie spotkają się z botem Biną 48 – pierwszym robotem, który ukończył studia. Porozmawiają z nią o życiu, miłości i przyszłości. Odwiedzą też studentów amerykańskiej politechniki MIT (Massachusetts Institute of Technology), gdzie podczas kultowego konkursu będą obserwować zmagania małych łazików księżycowych. Właśnie tam dowiedzą się jakie są postępy w robotyce i zobaczą laboratorium, w którym konstruuje się super precyzyjne maszyny potrafiące grać w jengę.

W dokumencie „Człowiek przyszłości” nie zabraknie też spotkań z największymi autorytetami świata nauki. Dlaczego słynny George Church pracuje nad wskrzeszeniem mamuta? Czy dzięki temu uda mu się wydłużyć ludzkie życie?