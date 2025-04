Już we wrześniu światowej klasy szwajcarski tenisista i ambasador firmy Lindt & Sprüngli Roger Federer będzie twarzą promocji konsumenckiej Lindt: "Festiwal Czekolady Lindt – Wygraj spotkanie z Rogerem Federerem".

Ambasador marki

Roger Federer jest pierwszym ambasadorem marki w 170-letniej historii firmy. Zapytany o to, dlaczego zgodził się nim zostać, Federer odpowiada: "Pochodzę ze Szwajcarii, więc oczywiście już od dzieciństwa byłem wielkim fanem czekolady Lindt. Z podziwem patrzę na ich rozwój i innowacyjność". Federer – sam będąc niekwestionowanym mistrzem – przyznaje, że bardzo cieszy się ze współpracy z mistrzem świata w klasie czekolad Premium: "Łączy nas wiele, a przede wszystkim nieustanne dążenie do doskonałości."

Proste zasady – wysmakowana nagroda

Roger Federer będzie twarzą wrześniowej promocji konsumenckiej Lindt. Aby wziąć udział w promocji należy kupić dowolne produkty Lindt, zachować paragon i zarejestrować się na stronie www.excellence.pl w terminie 1-30.09.2016. Nagrodą główną w promocji będą dwa podwójne wyjazdy do Szwajcarii, połączone z osobistym spotkaniem z Rogerem Federerem, które odbędzie się w siedzibie firmy w Kilchbergu koło Zurichu. Atrakcją dla smakoszy będą także niewątpliwie czekoladowe warsztaty z Maîtres Chocolatiers Lindt, kolacja w typowej szwajcarskiej restauracji oraz zwiedzanie Zurichu. Nagrody dodatkowe to 10 toreb tenisowych z autografem Rogera Federera, wypełnionych pralinkami Lindor oraz 100 eleganckich zestawów czekolad Lindt.

Promocja pełna przyjemności

Od wyśmienitych czekolad EXCELLENCE do delikatnie rozpływających się w ustach pralinek LINDOR - wszystkie wyroby Lindt tworzone są z pasją po to by uwodzić zmysły miłośników czekolady na całym świecie.

Wrześniowa promocja obejmuje wszystkie produkty Lindt w wielu doskonałych smakach, np.:

Praliny Lindor Bag 100g ok. 13.49 PLN

Tabliczki Excellence 100g ok. 10.99 PLN

Tabliczki Creation 100g ok. 11.49 PLN

Tabliczki Edelbitter 70% 150g ok. 15.99 PLN