Pewnego wieczoru, po kolejnej niezbyt udanej imprezie sylwestrowej, ojciec Tima (Bill Nighy znany z produkcji „Hotel Marigold” /The Best Exotic Marigold Hotel/, „To właśnie miłość” /Love Actually/) zwierza się mu, że mężczyźni w ich rodzinie zawsze posiadali umiejętność podróżowania w czasie.

Tim nie może zmienić biegu historii, ale ma umiejętność wpływania na to, co się dzieje lub zdarzyło wcześniej w jego własnym życiu. Niewiele myśląc chłopak postanawia skorzystać z nowo odkrytych umiejętności i trochę naprawić świat ... zaczynając od znalezienia sobie fajnej dziewczyny. Tak powzięty ambitny plan okazuje się w rzeczywistości nie tak prosty do wykonania jak mogłoby się wydawać.

Tim przeprowadza się z Londynu do Kornwalii, gdzie ma podjąć studia prawnicze. Tam też poznaje piękną, ale niezbyt pewną siebie Mary (Rachel McAdams, wcześniej wystąpiła w produkcjach „Wredne dziewczyny” /Mean Girls/, „Pamiętnik” /The Notebook/, „I że Cię nie opuszczę” /The Vow/). Obydwoje zakochują się w sobie i wszystko wydaje się być na najlepszej drodze do happy endu, kiedy to niefortunny incydent związany z podróżą w czasie sprawia, że Tim po raz kolejny poznaje Mary, jak gdyby nigdy wcześniej się nie spotkali. Poznają się zatem po raz ‘pierwszy’, a potem jeszcze raz i w końcu po długich zabiegach i licznych podróżach w czasie chłopakowi udaje się zdobyć serce wybranki.

Dzięki swoim nadprzyrodzonym zdolnościom Tim jest w stanie oświadczyć się w sposób perfekcyjny, uratować swoje przyjęcie weselne od najgorszego toastu drużby oraz uchronić swojego najlepszego przyjaciela przed zawodową katastrofą. W miarę jednak jak fantastyczne życie Tima nabiera tempa, chłopak przekonuje się, że jego „dar” przenoszenia się w czasie nie jest w stanie uchronić go przed smutkami oraz wzlotami i upadkami dnia codziennego, które są udziałem każdego zwykłego śmiertelnika. A w dodatku, podróże w czasie niosą ze sobą nie tylko same korzyści, ale również poważne ograniczenia i zagrożenia.

„Czas na miłość” to komedia o uczuciu i przenoszeniu się w czasie, która pokazuje, że koniec końców do korzystania z życia pełnymi garściami nadprzyrodzone umiejętności nie są tak naprawdę potrzebne.

Polska premiera filmu już 20 września!