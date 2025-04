Artystka wystąpi w Glasgow, Manchesterze, Londynie, Birmingham i Belfaście, a następnie odwiedzi Budapeszt, Łódź, Pragę, Berlin, Düsseldorf i Paryż. W trakcie trasy Lauper towarzyszyć będą specjalni goście, których nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 28 czerwca o godzinie 10:00 czasu lokalnego za pośrednictwem Livenation.co.uk oraz www.livenation.pl.

Reklama

Informacja o koncertach w Europie pojawia się tuż po zapowiedzi północnoamerykańskiej pożegnalnej

trasy, ogłoszonej na początku tego miesiąca i po premierze pełnometrażowego filmu dokumentalnego LET THE CANARY SING, który opowiada o niezwykłym życiu i karierze Lauper. Dokument miał swoją premierę we wtorek 4 czerwca wyłącznie na Paramount+ w USA i Kanadzie. Podczas ceremonii w prestiżowym TCL Chinese Theatre w Hollywood w Los Angeles, Lauper została uhonorowana i odcisnęła swoje dłonie – wszystko w ramach świętowania pożegnalnej trasy koncertowej i nowego filmu.

fot. Koncert Cyndi Lauper w Łodzi/mat. prasowe

Reżyserowany przez dokumentalistkę i zdobywczynię nagrody Emmy® Alison Ellwood LET THE CANARY SING miał swoją światową premierę na Festiwalu Tribeca 2023. Film wyprodukowany przez Fine Point Films i Sony Music Entertainment we współpracy z Concord Originals opowiada o błyskawicznej drodze Lauper do sławy i jej głębokim wpływie na pokolenia poprzez muzykę, nieustannie ewoluującym stylu punkowym, niezachwianym feminizmie i działalności społecznej. Dokument ten to fascynująca podróż po życiu znanej i pionierskiej artystki, która poprzez swoją twórczość zostawiła niezwykłe dziedzictwo.

fot. Koncert Cyndi Lauper w Łodzi/mat. prasowe

Legacy Recordings, dział Sony Music Entertainment, przygotował wydawnictwo muzyczne do filmu

dokumentalnego o tym samym tytule. Towarzyszący album LET THE CANARY SING to kolekcja utworów z całej kariery Lauper. Album jest już dostępny na winylu oraz w formie rozszerzonej edycji cyfrowej tutaj.

Pożegnalna trasa Cyndi Lauper jest reżyserowana przez Briana Burke'a. Za projekt i produkcję odpowiadają BrianBurkeCreative i DX7 Design.

GIRLS JUST WANNA HAVE FUN FAREWELL UK & EU TOUR DATES:

Saturday 8th February Glasgow, UK OVO Hydro

Sunday 9th February Manchester, UK Co-op Live

Tuesday 11th February London, UK The O2

Friday 14th February Birmingham, UK Resorts World Arena

Sunday 16th February Belfast, UK SSE Arena

Wednesday 19 February Budapest, HG Budapest Sportaréna

Friday 21st February Lodz, PL Atlas Arena

Sunday 23rd February Prague, CR O2 Arena

Tuesday 25th February Berlin, GR Uber Arena

Wednesday 26th February Dusseldorf, GR PSD Bank Dome

Friday 28th February Paris, FR Accor Arena

Cyndi Lauper jest nagradzaną autorką piosenek i artystką sceniczną, zdobywczynią nagród Grammy,

Emmy i Tony, z globalną sprzedażą płyt przekraczającą 50 milionów egzemplarzy. Jej ikoniczny głos,

wpływowy punkowy glam i energetyczne koncerty na żywo wyniosły ją na szczyt sławy. Lauper zdobyła

nagrodę Grammy dla Najlepszego Nowego Artysty dzięki swojemu pierwszemu albumowi "She's So

Unusual" i stała się pierwszą kobietą w historii, która miała cztery utwory z debiutanckiego albumu w

pierwszej piątce, w tym jej hymn „Girls Just Want To Have Fun”.

Lauper wydała dodatkowo dziesięć albumów studyjnych, zawierających klasyki takie jak: „Time After Time” i „True Colors”, jest członkinią Songwriters Hall of Fame oraz autorką bestsellera NY Times. W 2013 roku Lauper stała się pierwszą solową kobietą, która zdobyła nagrodę za Najlepszy Oryginalny Score (muzyka i teksty) za „Kinky Boots”. Jest także niestrudzoną działaczką społeczną. Od zawsze walczy o słabszych - zwłaszcza o prawa kobiet, osób żyjących z HIV/AIDS oraz o społeczności LGBTQ.

fot. Koncert Cyndi Lauper w Łodzi/mat. prasowe

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) to wiodąca na świecie firma zajmująca się rozrywką na żywo,

składająca się z globalnych liderów rynkowych: Ticketmaster, Live Nation Concerts i Live Nation

Sponsorship. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.livenationentertainment.com.

Materiał prasowy

Reklama

fot. Koncert Cindy Lauper w Łodzi/mat. prasowe