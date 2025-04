Dla wielu osób święta to czas, który kojarzy się ze spędzaniem czasu w gronie bliskich i przyjaciół, przy stołach pełnych ulubionych dań i napojów. To także okres, w którym nasze serca jeszcze bardziej otwierają się na innych. W tym roku Coca-Cola postanowiła przyłączyć się do corocznej akcji Federacji Polskich Banków Żywności i wesprzeć osoby w trudnej sytuacji życiowej, pomagając w uratowaniu żywności, z której można przygotować pół miliona posiłków oraz dostarczając produkty ze swojego portfolio. W działania zaangażują się także pracownicy marki, którzy w Krakowie oraz Poznaniu będą rozdawać świąteczną żywność w ramach wolontariatu.

– Federacja Polskich Banków Żywności, którą jako system firm Coca-Cola w Polsce wspieramy od lat, realizuje godną podziwu misję ratowania żywności przed zmarnowaniem i przekazywania jej najbardziej potrzebującym. Cieszę się, że po raz kolejny łączymy siły w tak ważnym momencie i wspólnie organizujemy akcję charytatywną na dużą skalę i przy zaangażowaniu naszych pracowników. Dzięki temu tuż przed świętami możemy dostarczyć osobom w potrzebie to, co najważniejsze – żywność, napoje, ale także ludzkiego ciepła i życzliwości – mówi Natalia Stroe, Dyrektor Generalna Coca-Cola Services Polska i kraje bałtyckie.

fot. materiały prasowe

Polskie Banki Żywności od prawie 30 lat wspierają potrzebujących. W roku 2021 przekazały łącznie ponad 58 000 ton żywności, która trafiła do 3200 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla osób z problemem bezdomności, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji społecznych. Tylko w ubiegłym roku organizacja wraz z partnerami wsparła 1,5 mln osób. Warto dodać, że to nie pierwsza świąteczna współpraca podjęta wspólnie z marką – w 2020 roku pracownicy Coca-Cola HBC przygotowywali wraz z Bankami paczki żywnościowe, które rozdawali mieszkańcom polskich miast. Organizacja doceniła wówczas wkład firmy wyróżniając ją tytułem „Partnera na każdy czas”.

- Działając razem możemy osiągnąć wiele dobrego. Zwłaszcza przed Świętami nasze zaangażowanie jest szczególnie potrzebne, aby nieść radość osobom potrzebującym w Polsce. Pomoc systemu firm Coca-Cola to dla Banków Żywności szansa na uratowanie ponad 230 000 kg żywności, z której beneficjenci pomocy mogą przygotować nawet pół miliona posiłków – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Współdziałanie systemu firm Coca-Cola i Federacji Polskich Banków Żywności pokazuje, że święta to magiczny czas, kiedy otwierają się nasze serca. Będąc z innymi, wspierając ich i dzieląc się życzliwością i świątecznym nastrojem. Właśnie do tego marka zachęca wszystkich Polaków, także tych, z którymi spotka się na szklaku świątecznej ciężarówki w 10 miastach Polski. Coca-Cola w ten sposób przypomina, że będąc razem Magia Świąt zawsze znajdzie drogę.