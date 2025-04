Stephenie Meyer powraca z kolejnym bestsellerem!

Powiedzmy, że nazywa się Alex. Pracowała dla amerykańskiej agencji rządowej, tak tajnej, że... nie ma nazwy. Prowadziła przesłuchania, posługując się wyrafinowanymi substancjami chemicznymi. Określenie "nowoczesne metody tortur" pasowałoby tutaj w sam raz. Nigdy się nie myliła. Rola, jaką pełniła, była jedną z najmroczniejszych tajemnic agencji. Ktoś jednak stwierdził, że wie za dużo... Udało jej się ujść z życiem, ale znów ją wytropili...

Jesteś ciekawa co to za książka?

To druga po Intruzie powieść Stephenie Meyer autorki bestsellerowej sagi Zmierzch! Chemik przełamuje stylistykę fantasy, w jakiej dotychczas poruszała się pisarka i udowadnia, że równie doskonale czuje się również w innych realiach. I tym razem świetny pomysł i lekkie pióro przynoszą hit – książkę, która po światowej premierze w listopadzie 2016 roku szturmem zdobywa listy bestsellerów w kolejnych krajach. W Polsce dostępna jest w formie drukowanej, a także jako e-book i audiobook. Na dedykowanej książce stronie http://chemik.net udostępniony jest bezpłatny fragment książki oraz dodatkowe materiały.

W zamachu na życie Alex ginie jej najbliższy współpracownik i przyjaciel, a ona staje się uciekinierką. Tożsamość i imiona zmienia jak rękawiczki. Nie ma adresu, telefonu, karty kredytowej, z nikim nie nawiązuje znajomości, nie rzuca się w oczy, stara się być o krok przed swoimi potencjalnymi prześladowcami: "Na wszelki wypadek" stało się mimowolną mantrą Alex. Jej życie kręciło się teraz wokół przesadnych przygotowań, ale, jak często sobie przypominała, bez tych przygotowań nie miałaby szans na żadne życie.

Kiedy jednak ją odnajdują , coś się zmienia. Jest im potrzebna. Nie chcą już jej śmierci, ale proponują układ. Twierdzą, że wkrótce Ameryka padnie ofiarą ataku biologicznego. Alex ma pięć dni na wydobycie od zamachowca informacji i powstrzymanie go. Czy to kolejna pułapka? Instynkt podpowiada jej, że prawda może być zupełnie inna, ale postanawia podjąć wyzwanie. Los milionów ludzi nie jest jej obojętny, ale... nie zamierza dać im wygrać. Nie było szans, aby pozwoliła im na tak łatwe rozwiązanie ich problemu. Pewnie w końcu ją dopadną, ale niech ich szlag, będą musieli się postarać, a ona upuści im trochę krwi.

Przygotowując się do najcięższej walki w życiu, nie spodziewa się, że to, co odkryje, okaże się dalekie od wszelkich scenariuszy, jakie przyjęła. Alex będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje talenty i wiedzę, by odkryć kto pociąga za sznurki i dlaczego. No i zaplanować zemstę na tych, którzy będąc na szczytach, czują się już bezpieczni.

Autorka nie byłaby sobą, gdyby nie wplotła w fabułę wątku romantycznego, jest więc i miłość – nieprzewidywalna, nie w porę, w zasadzie niemożliwa – która dodaje fabule kolorytu i budzi emocje nie mniejsze niż fantastyczne uczucie między Bellą a Edwardem ze Zmierzchu. Jeśli jesteś miłośniczką autorki na pewno nie będziesz rozczarowana!

