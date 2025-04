8 marca można obchodzić na wiele różnych sposobów. W tym dniu obdarowujemy bliskie nam kobiety upominkami albo wyręczamy w codziennych obowiązkach. Dla wielu jednak kobiet nie tylko ten dzień, ale i każdy inny jest nieustającą walką o swoje życie, godność lub prawo do normalnego życia. To właśnie one zasługują na to, by z okazji tego święta obdarować je w wyjątkowy sposób.

Z tego właśnie powodu Redro.pl organizuje akcję charytatywną, w ramach której powstało 10 unikalnych plakatów pt. „Kobiecość”, prezentujących różne cechy kobiecego charakteru. Część zysków z ich sprzedaży zostanie przekazana na rzecz Centrum Praw Kobiet – fundacji, która udziela pomocy kobietom zmagającym się z różnymi formami przemocy zarówno w domu, jak i w pracy, ułatwiając im powrót do normalności.

fot. Materiały prasowe

Wygląd plakatów także nie jest przypadkowy. Ich pogodny i pozytywny wydźwięk ma rozbudzać w kobietach wiarę w siebie oraz odwagę do bycia sobą. Panujące w społeczeństwie i kulturze stereotypy oraz kanony piękna bywają bardzo krzywdzące, dlatego Redro chce pokazać, że świat nie jest czarno-biały.

Akcja #zRedrodlakobiet potrwa od 1.03 do 31.03.2020 roku, a autorskie plakaty można kupić wspomagając Centrum Praw Kobiet na stronie: https://redro.pl/plakaty/kolekcje/kobiecosc/

Artykuł powstał z udziałem Centrum Praw Kobiet

