Oglądając film lubimy identyfikować się z postacią wcielającą się w główną rolę. Szczególnie wtedy, gdy bohaterką jest kobieta z nie do końca uporządkowanym życiem uczuciowym, a my akturat znajdujemy się w podobnej sytuacji. Wtedy, jeszcze bardziej wciągamy się w jej historię, aby na końcu uwierzyć, że i nam pisane jest szczęśliwe zakończenie.

Specjalnie dla was przygotowałyśmy zestawienie najbardziej charakterystycznych bohaterek komedii romantycznych, abyście i wy mogły znaleźć swoją bratnią duszę, która przekona was, że prawdziwa miłość istnieje naprawdę!

Wrażliwa marzycielka Amelia („Amelia”)

Amélie Poulain (w tej roli Audrey Tatou) to największa marzycielka spośród wszystkich znanych nam filmowych bohaterek. Ma w sobie niezwykłe pokłady wrażliwości i ogromną chęć nieustannej, bezwarunkowej pomocy innym. I chociaż czasem bywa nieco zagubiona, zawsze stara się odnaleźć pozytywne aspekty życia. Dąży do własnego szczęścia, ale nie za wszelką cenę, czym nawet kilkanaście lat po premierze łapie nas za serca.

Zabawna i zdystansowana Bridget („Dziennik Bridget Jones”)

Bridget Jones (grana przez Renée Zellweger) ma 32 lata i mieszka w Londynie. Jej życie uczuciowe jest (nie bójmy się tego określenia) pasmem porażek. Wolny czas spędza na kanapie pijąc wino i paląc papierosy. Wraz z rozpoczęciem nowego roku zaczyna prowadzić dziennik, w którym zapisuje wszystkie istotne zdarzenia i z lepszym lub gorszym skutkiem jej się to udaje! Jeśli więc tak jak ona masz w sobie pokłady zdrowego dystansu do siebie i świata, posiadasz kilka ludzkich słabości i nie wstydzisz się otwarcie z nimi walczyć to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twoja historia (tak, jak Bridget) skończy się happy endem!

Rozważna i romantyczna Ania („Planeta Singli”)

Ania Kwiatkowska (Agnieszka Więdłocha) jest niepoprawną romantyczką. Mimo niezwykłej urody i nieopartego uroku, brakuje jej pewności siebie. Wciąż poszukuje idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych w nadziei, że odnajdzie miłość swojego życia. Mimo to, zdecydowanie nie należy do szarych myszek! Ania potrafi postawić na swoim, postąpić rozważnie i utrzymać uczucia na wodzy, aby po raz kolejny nie zostać zranioną. Brzmi znajomo...? :)

Charyzmatyczna Vivian („Pretty Woman”)

Vivian Ward (czyli niezapomniana Julia Roberts) to charyzmatyczna, pełna optymizmu i pozytywnej energii młoda kobieta. Choć z pozoru wydaje się być twarda i niezależna, w głębi serca jest wrażliwą romantyczką, marzącą o księciu na białym koniu. Jest szczera i pewna siebie, ale równocześnie łatwo zranić jej uczucia. Mimo, że los boleśnie ją doświadczył ciągle wierzy w miłość i jest pewna, że po burzy zawsze wychodzi słońce.



Twarda i stanowcza Margaret („Narzeczony mimo woli”)

Margaret Tate (Sandra Bullock) to piękna, wykształcona i majętna kobieta, której życie jest pasmem sukcesów zawodowych. I nie ma się temu co dziwić, bo praca zdominowała wszystkie sfery jej życia. Mieszka samotnie we wspaniałym, choć pustym jak jej serce apartamencie. Do momentu bliższego poznania mężczyzny ze swojego otoczenia nieświadoma tego, jak bardzo potrzebuje miłości...

Skryta i skromna Kathleen („Masz Wiadomość”)

Kathleen Kelly to właścicielka niewielkiej księgarni w Nowym Jorku dla której bez reszty się poświęca. Mieszka z narzeczonym, jednak podświadomie czuje, że nie jest to miłość jej życia... Gdy chce porozmawiać z kimś, kto dzieli jej upodobania, wymienia elektroniczną korespondencję z nieznajomym z Internetu, przy którym wreszcie czuje się szczęśliwa. Sprawia wrażenie przytłoczonej problemami, jednak walczy o swoje nawet, jeśli ma przed sobą groźnego przeciwnika. To prawdziwa superwoman schowana pod wizerunkiem skromnej i wrażliwej miłośniczki książek.



I jak, odnalazłyście swoją filmową siostrę? :)

Czas na relaks!

