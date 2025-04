Tradycją festiwalu jest przyznawanie naprzemiennie aktorowi i aktorce nagrody Diamentowego Klapsa Filmowego. W tym roku statuetkę podczas gali w Sopocie otrzymała Maja Ostaszewska. Tego wieczoru na Molo nie zabrakło szczególnych gości i przyjaciół festiwalu, wśród nich Alicji Bachledy-Curuś.

Każdy z kurortów najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego tętni życiem również za dnia. W Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości działa miasteczko festiwalowe, natomiast w Sopocie dyskusje przed projekcjami toczą się w festiwalowej kawiarni Koło Molo tuż przy słynnej fontannie. Tutaj też odbywają się spotkania z zaproszonymi gwiazdami. We wtorek 9 sierpnia w festiwalowej kawiarni z widzami i turystami spotkał się jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów - Piotr Głowacki. Podczas rozmowy z Weroniką Wawrzkowicz artysta bawił anegdotami i zdradzał kulisy swojej pracy.

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Od kilkunastu lat festiwal celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. Dodatkowo w Giżycku funkcjonuje jedyne w Europie kino jachtowe. Na 15-lecie w ramach festiwalu prezentowany jest repertuar, który spodoba się miłośnikom wszystkich gatunków filmowych. Warto zaplanować wakacyjne wieczory w kinach letnich na seansach pod hasłem We Love Cinema w towarzystwie największych gwiazd. Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne, z których aż trzy - poniedziałki, wtorki i niedziele - odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas. Seanse w sierpniu rozpoczynają się o 21:30 na sopockim Molo oraz o 21:00 na Kulturalnym Placu Niepodległości przy zakopiańskich Krupówkach i o godzinie 21:00 w giżyckiej Ekomarinie. Szczegółowy harmonogram projekcji dostępny jest na stronie www.kinoletnie.pl

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie

Część filmów na festiwalu dostępna jest w ukraińskiej wersji językowej - z napisami lub lektorem. W celu odsłuchania specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej, wystarczy będąc w kinie pobrać na telefon aplikację „Listen Everywhere”.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

