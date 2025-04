17 sierpnia 1987 roku na ekranach amerykańskich pin pojawił się on: musicalowy romans "Dirty Dancing", który o mały włos, a skończyłby w koszu! Jakie błędy, wpadki towarzyszyły produkcji? Co warto wiedzieć o hitowym 30-latku?

Wokół produkcji narosło mnóstwo legend i wciąż budzi ona emocje, i to w każdej, niezależnie od wieku, widowni. W maju 2007 roku w sondażu przeprowadzonym na zlecenie brytyjskiej stacji Sky Movies film zajął pierwsze miejsce w plebiscycie "Najchętniej oglądanych filmów kobiecych". W Polsce cieszy się niemałym uznaniem - dla wielu funkcjonuje pod tytułem "Wirujący seks", i tym samym stoi na podium najgorzej przetłumaczonych tytułów filmowych. "Dirty Dancing" nie osiągnąłby sukcesu, gdyby nie obsada. Sam jej dobór wiązał się z licznymi wpadkami i zbiegami okoliczności.

Jennifer Grey? Jaka Jennifer Grey!?

Do roli Baby brano pod uwagę Sarah Jessicę Parker, Kyrę Sedgwick i Debrę Winger, które z różnych powodów odrzucono. Szanse miała także Robin Wright i Heather Graham. Aktorki do głównej roli szukano dość długo, w końcu zgłosiła się Jennifer Grey - nikt nie był zachwycony tą opcją. W czasie przesłuchania musiała pokazać, że potrafi grać niedoświadczone młódki. Gray była o 10 lat starsza od postaci Baby, w którą się wcielała.

Patrick Swayze również nie był brany w pierwszej kolejności do roli tancerza-amanta. Początkowo w roli Johnny'ego widziano chociażby Val Kilmera, a to właśnie Swayze przyczynił się w dużej mierze do kasowego sukcesu filmu. Poświęcił zdrowie - "cierpiał istne katusze", (podczas kręcenia sceny w jeziorze ze zwichniętym kolanem, bo nie chciał dublera), był wykonawcą jednej z kultowych piosenek "She's Like A Wind", którą napisał z dedykacją dla żony (miał z jej powodu nieprzyjemności: wraz z jej współautorem aż pięć razy stawał przed sądem posądzony o plagiat). Po filmie zrealizowana została trasa koncertowa.

Błędy, wpadki, niedociągnięcia

Większość scen była kręcona w 40-stopniowych upałach. Jednego dnia podczas 25 minut pracy na planie 10 osób zemdlało. Z kolei, gdy Swayze i Grey wchodzili do wody podczas pracy nad sceną w jeziorze, panował chłód, a ekipa nagrywająca wszystko z oddali uzbrojona była w ciepłe kurtki. Nic nie sprawiało, że można było uwierzyć, że film będzie hitem. Sam producent nie wierzył w przedsięwzięcie. "Spalcie negatyw i odbierzcie ubezpieczenie" – powiedział o filmie. Dobrze, że nikt nie posłuchał jego rady. W filmie aż roi się od drobnych niedociągnięć, które dostrzeże oko krytyka lub zafascynowanego widza. Widzieli je twórcy, widzimy je dziś my - zerknijcie do galerii!

