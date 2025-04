George Clooney i Julia Roberts ponownie połączyli się na ekranie po raz pierwszy od 2016 roku. Portretują Davida i Georgię, rozwiedzioną parę, która zgodzić się może tylko w jednej rzeczy: ich miłości do córki, Lily (Kaitlyn Dever). Kiedy David i Georgia łączą siły na Bali, aby powstrzymać córkę przed ślubem, David zaczyna zdawać sobie sprawę, że może jednak dalej mu zależy na Georgi. "David jest pewny siebie w większości spraw w swoim życiu, ale jedną rzeczą, co do której nie jest pewny siebie, jest to, co czuje dalej do Georgi," mówi Clooney. "Przez te wszystkie lata, które upłynęły od jego rozwodu z Georgią, ogień wciąż jest w nim obecny, ale jest przekonany, że Georgia oddaliła się i że musi się z tym pogodzić. Ona ma nowego chłopaka i nowe życie bez niego, a on nie chce ryzykować zranienia, że zamknie się w sobie lub skomplikuje sprawy, a ponad wszystko nie chce narażać na szwank swoich relacji z córką, Lily."

Reklama

Głównym celem Georgii po przybyciu na Bali jest upewnienie się, że jej córka nie popełni tych samych błędów co ona. Nie chce, by Lily straciła szanse z powodu impulsywnej decyzji. I choć Georgia ma nowego, młodszego chłopaka, Paula (Lucas Bravo), to po spędzeniu czasu z byłym mężem zaczyna kwestionować ten związek.

W szczególnie pamiętnej scenie, David i Georgia upijają się i tańczą w barze. Taniec dość szybko staje się old-schoolowy (i przesadzony). "Scena picia była jedną z tych, na które myślę, że wszyscy czekali z niecierpliwością" - mówi Roberts. "Zabawna scena. Taniec został omówiony z wyprzedzeniem, ale w dniu zdjęciowym robiliśmy wszystko, co przyszło nam do głowy w danym momencie. Trzeba przyznać, że każde ujęcie było inne”.

Reżyser opisuje ich jako żartujących ze sobą przez cały czas. "Często się też ze sobą wkurzają i naprawdę uwielbiają to robić na ekranie" - mówi Parker. Kaitlyn Dever – filmowa córka aktorów mówi, że praca z Roberts i Clooneyem była jej marzeniem: "To było takie zabawne być wokół nich, żartować i śmiać się. Ta dwójka to najlepsi kumple, a przebywanie w ich towarzystwie z taką życzliwością, jaką mają dla siebie, to prawdziwa frajda."

"Bilet do raju" to romantyczna komedia o słodkiej niespodziance, jaką jest druga szansa. Chociaż film jest przede wszystkim komedią, porusza głębsze, uniwersalne tematy miłości, żalu i złożonych emocji związanych z wychowywaniem dzieci, gdy stawiają one pierwsze kroki w dorosłość. W przeciwieństwie do większości komedii romantycznych, które opowiadają głównie o ludziach w wieku 20 lub 30 lat, film opowiada o miłości, we wszystkich jej odmianach, przez pryzmat dojrzałości.

Premiera filmu już 30 września, zapraszamy do kin!

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Reklama

fot. materiały prasowe