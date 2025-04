Zawsze marzyłaś pojechać do Nowego Jorku? Teraz to możliwe, nawet dzisiaj! 11 maja wystartowała impresyjne widowisko multimedialne MAYBELLINE New York Stories, dzięki której wszystkimi zmysłami poczujesz niepowtarzalny klimat tej tętniącej życiem metropolii. A to za sprawą inspirujących instalacji, cyfrowych filmów o Nowym Jorku wyświetlanych na dziesiątkach zintegrowanych ekranów i efektów dźwiękowych.

To jedyne w swoim rodzaju multisensoryczne widowisko, które powstało dzięki połączeniu nowoczesnej technologii, sztuki, muzyki i nowości makijażowych inspirowanych Nowym Jorkiem. Na miejscu nie zabraknie atrakcji i nowojorskich nagród. Nie może Ciebie zabraknąć!

DATA: 12-13 maja

MIEJSCE: Art Box Experience*, Fabryka Norblina (szukaj wejścia przy karuzeli i wjedź na 2 piętro)

ADRES: Żelazna 51/53, Warszawa

WSTĘP: WOLNY OD 14:00 DO 22:00

SPRAWDŹ WIĘCEJ INFORMACJI:

fot. materiały prasowe

PARTNERZY WYDARZENIA:

*ART BOX EXPERIENCE jest wielofunkcyjną przestrzenią immersyjną, gdzie na styku sztuki, nauki, technologii cyfrowej i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne widowiska – wystawy, spektakle, koncerty, a także zapadające w pamięć eventy. Na 800 m2, za pomocą kilkudziesięciu najnowocześniejszych projektorów i zintegrowanych ruchomych ekranów, ożywają zdigitalizowane w najwyższej z dostępnych rozdzielczości obrazy. Towarzyszy im płynąca sferycznie ścieżka dźwiękowa.

*FOOD TOWN to projekt zrealizowany z niezwykłym rozmachem. W pięciu postindustrialnych halach Fabryki Norblina, od rana do nocy przez siedem dni w tygodniu, działają tu 24 koncepty kuchni z całego świata i aż 5 barów - każdy z innym menu. Do tego sala live music, w której co wieczór serwowana jest porcja wybornej muzyki i wrażeń artystycznych. W Food Town jest aż 1000 miejsc siedzących dla gości, co czyni to miejsce największą tego typu przestrzenią w Warszawie, której unikatowość płynie z możliwości korzystania równocześnie z food hallu, barów oraz niezwykłych przestrzeni Fabryki Norblina - BioBazaru czy ekskluzywnego kina Kinogram.