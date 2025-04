Po wielu niezwykle przychylnych recenzjach płyty “Renaissance”, Beyoncé ogłosiła swoją pierwszą od sześciu lat solową światową trasę koncertową RENAISSANCE WORLD TOUR.

Artystka rozpoczęła trasę 10 maja wyprzedanym koncertem w Sztokholmie, w szwedzkiej hali Friends Arena, wypełniając miasto potężną muzyką taneczną ze swojego niezwykle udanego siódmego albumu studyjnego, RENAISSANCE. Emocjonalny powrót na światową scenę, na który artystka czekała pięć lat, zachwycił 46 000 fanów, którzy w trakcie prawie 3-godzinnego występu usłyszeli takie utwory jak "PLASTIC OFF THE SOFA", "COZY" i "BREAK MY SOUL", a także legendarne hity z jej pionierskiej dyskografii, takie jak "Flaws And All", "Crazy In Love" i "Love On Top".

W Polsce artystka zagra aż dwa koncerty 27 i 28 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

"Tworzenie tego albumu pozwoliło mi marzyć i znaleźć ucieczkę w przerażającym dla świata czasie" - napisała na Instagramie z okazji wydania płyty. "Pozwoliło mi to poczuć się wolną i żądną przygód w czasie, gdy niewiele innego się działo. Moim zamiarem było stworzenie bezpiecznego miejsca, miejsca bez osądzania. Miejsca wolnego od perfekcjonizmu i nadmiernego myślenia. Miejsca, w którym można krzyczeć, uwolnić się, poczuć wolność. To była piękna podróż odkrywania. Mam nadzieję, że znajdziecie radość w tej muzyce. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do tańca. Ha! I do poczucia się tak wyjątkowymi, silnymi i seksownymi, jakimi jesteście".

Podobnie jak w przypadku poprzednich tras, Beyoncé odciśnie swój ślad również poza sceną, dzięki BeyGOOD, inicjatywie, która powstała w 2013 roku, aby wspierać ludzi i programy na całym świecie. BeyGOOD będzie kontynuować swoje dziedzictwo filantropii, skupiając się na sprawiedliwości ekonomicznej poprzez wspieranie organizacji, które służą zmarginalizowanym i zaniedbanym społecznościom dostępem do stypendiów, możliwością staży, które prowadzą do znalezienia pracy, oraz zasobami wspierających przedsiębiorczość.

Więcej informacji i bilety:

www.livenation.pl