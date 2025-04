Już niebawem odbędzie się finał 15 edycji największego w Polsce plebiscytu kulturalnego. Laureatów Bestsellerów Empiku 2013 poznamy już 28 stycznia podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w ATM Studio w Warszawie. Empik ogłosił listę pretendentów do tytułu w 16 kategoriach.

Zwycięzców wyłaniają klienci salonów Empik i sklepu internetowego Empik.com. Każdy zakup dokonany w ciągu roku to głos na wybrany przez odbiorcę tytuł książkowy, muzyczny, filmowy, multimedialny lub prasowy, a także kolekcję autorską.

Ciekawostką jest ilość głosów w tym plebiscycie - liczba ich dochodzi do 40 milionów! Tym samym jest to największy i najbardziej demokratyczny, bo polegający na opinii konsumentów, plebiscyt dotyczący dóbr kultury i rozrywki w Polsce. To, co faktycznie kupują Klienci doskonałym miernikiem gustów i sympatii odbiorców. Przyznawane podczas corocznej Gali nagrody są wiarygodnym i obiektywnym źródłem wiedzy na temat trendów w polskiej kulturze.

Pretendenci do Bestsellerów Empiku 2013 w kolejności alfabetycznej według tytułów:

KSIĄŻKI

Literatura polska:

„Alibi na szczęście” – Anna Ficner-Ogonowska; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Bezcenny” – Zygmunt Miłoszewski; Wydawnictwo W.A.B.

„Szczęście w cichą noc” – Anna Ficner-Ogonowska; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Trochę większy poniedziałek” – Katarzyna Grochola; Wydawnictwo Literackie

„Zgoda na szczęście” – Anna Ficner-Ogonowska; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

Literatura obca

„Ciemniejsza strona Greya” – E L James; Wydawnictwo Sonia Draga

„Inferno” – Dan Brown; Wydawnictwo Sonia Draga

„Nowe oblicze Greya” – E L James; Wydawnictwo Sonia Draga

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – E L James; Wydawnictwo Sonia Draga

„Poradnik pozytywnego myślenia” – Matthew Quick; Wydawnictwo Otwarte

Fantastyka

„Gra o tron” – George R. R. Martin; Wydawnictwo Zysk i S-ka

„Igrzyska śmierci” – Suzanne Collins; Wydawnictwo Media Rodzina

„Kosogłos” – Suzanne Collins; Wydawnictwo Media Rodzina

„Sezon Burz. Wiedźmin” – Andrzej Sapkowski; SUPERNOWA-Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa

„W pierścieniu ognia” – Suzanne Collins; Wydawnictwo Media Rodzina

Biografia i literatura faktu

„Dowód. Prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci i odkrył Niebo” – Alexander Eben; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Flirtując z życiem” – Danuta Stenka w rozmowie z Łukaszem Maciejewskim; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Kronos” – Witold Gombrowicz; Wydawnictwo Literackie

„Obłęd ‘44” – Piotr Zychowicz; Dom Wydawniczy Rebis

„Towarzyszka Panienka” – Monika Jaruzelska; Wydawnictwo Czerwone i Czarne

Poradnik

„Kalendarzyk niemałżeński” – Paulina Młynarska, Dorota Wellman; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Planeta dobrych myśli” – Beata Pawlikowska; G+J Książki, od stycznia 2014 Burda Książki

„Rok z Ewą Chodakowską” – Ewa Chodakowska; Wydawnictwo K.E.Liber

„W dżungli podświadomości” – Beata Pawlikowska; G+J Książki, od stycznia 2014 Burda Książki

„Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską” – Ewa Chodakowska, Lefteris Kavoukis; Wydawnictwo K.E.Liber

Książka dla dzieci

„Dzieciaki świata” – Martyna Wojciechowska; G+J Książki, od stycznia 2014 Burda Książki

„Pan Pierdziołka spadł ze stołka” – opracowanie zbiorowe; Wydawnictwo Zysk i S-ka

„Violetta. Sekretnik” – opracowanie zbiorowe; Wydawnictwo Ameet

„Zezia i Giler” – Agnieszka Chylińska; Wydawnictwo Pascal

„Zwierzaki świata” – Martyna Wojciechowska; G+J Książki, od stycznia 2014 Burda Książki

Poezja

„Chwasty polskie” – opracowanie zbiorowe (wyboru dokonał Daniel Olbrychski); Erotica

„Tutaj” – Wisława Szymborska; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK

„Tylko miłość się liczy” – Jan Twardowski; Wydawnictwo Święty Wojciech

„Wiersze wybrane” – Wisława Szymborska; Wydawnictwo A5

„Wystarczy” – Wisława Szymborska; Wydawnictwo A5

MUZYKA

Muzyka polska

„40 piosenek” – Anna German; Polskie Nagrania PP

„Comfort and Happiness” – Dawid Podsiadło; Sony Music Entertainment

„Komponując siebie” – Sylwia Grzeszczak; Parlophone Music Poland

„Prosto” – Kult; S.P.Records / Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk

„Złota kolekcja” – Anna German; Parlophone Music Poland

Muzyka zagraniczna

„Delta Machine” – Depeche Mode; Sony Music Entertainment

„Last Ship” – Sting; Universal Music Polska

„Midnight Memories” – One Direction; Sony Music Entartainment

„Random Access Memories” – Daft Pank; Sony Music Entertainment

„The shape of a broken heart” – Imany; Universal Music Polska

FILM

Film polski

„Czas honoru” sezon 5 – reż. Michał Rosa; Telewizja Polska S.A.

„Mój rower” – reż. Piotr Trzaskalski; Tim Film Studio

„Obława” – reż. Marcin Krzyształowicz; Kino Świat / ADD Media Entertainment

„Pokłosie” – reż. Władysław Pasikowski; Monolith Video

„Róża” – reż. Wojciech Smarzowski; Monolith Video

Film zagraniczny

„Django” – reż. Quentin Tarantino; Imperial CinePix

„Hobbit. Niezwykła Podróż” – reż. Peter Jackson; Galapagos

„Krudowie” – reż. Chris Sanders, Kirk De Micco, Imperial CinePix

„Saga Zmierzch: Przed Świtem cz. 2” – reż.Bill Condon; Monolith Video

„Skyfall” – reż. Sam Mendes; Imperial CinePix

GRA

„ASSASSIN'S CREED 4 BLACK FLAG” – Ubisoft

„BATTLEFIELD 4” – Electronic Arts

„FIFA 14” – Electronic Arts

„GTA V” – Cenega

„SNIPER: GHOST WARRIOR 2” – CI Games

PRASA

Tygodnik

„Do Rzeczy. Tygodnik Lisickiego” – red. naczelny Paweł Lisicki, Wydawnictwo Orle Pióro Sp. z o.o.

„Newsweek Polska” – red. naczelny Tomasz Lis; Wydawnictwo Ringier Axel Springer

„Polityka” – red. naczelny Jerzy Baczyński; Polityka Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

„Tele Tydzień” – red. naczelna Katarzyna Madey; Wydawnictwo Bauer

„Tygodnik Angora” – red. naczelny Paweł Woldan; Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś

Miesięcznik

„CD Action” – red. naczelny Jerzy Poprawa; Wydawnictwo Bauer

„Elle Polska” – red. naczelna Monika Stukonis; Wydawnictwo Burda Media Polska Sp. z o.o.

„Men’s Health” – red. naczelny Krzysztof Komar; Wydawnictwo Motor Presse Polska Sp. z o.o.

„Twój Styl” – red. naczelny Jacek Szmidt; Wydawnictwo Bauer

„Zwierciadło” – red. naczelna Katarzyna Montgomery; Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

KOLEKCJA AUTORSKA

„ANDRZEJ PĄGOWSKI FOR EMPIK”

„SARAPATA FOR EMPIK”

„SEKSMISJA”

„ULICA MÓWI”

„WISŁAWA SZYMBORSKA”

WYDARZENIE ROKU 2013 – PRETENDENCI

- DEBIUT ROKU – DAWID PODSIADŁO

Dawid Podsiadło podbił serca odbiorców i szturmem zdobył szczyty list sprzedaży płyt w 2013 r. Rok wcześniej wygrał talent show „X Factor” i wystąpił w duecie z Katie Melua. Jest jedynym z dwóch debiutantów, którego płyta trafiła w ubiegłym roku na 1. miejsce listy OLIS (Oficjalnej Listy Sprzedaży ZPAV), chociaż unika podążania łatwą drogą muzyki czysto rozrywkowej. Jego debiutancka płyta „Comfort and Happiness” przez ponad pół roku nie opuszczała pierwszej dwudziestki najchętniej kupowanych płyt w salonach Empik!

Słuchaczy uwiodły wrażliwość, dojrzałość muzyczna i skromność Dawida, którą udało mu się ocalić mimo sukcesu przypieczętowanego w 2013 r. występem przed koncertem Lany Del Rey w Polsce.

- POWRÓT EDYTY BARTOSIEWICZ

Odkładana z roku na rok premiera płyty najlepszej polskiej wokalistki lat 90. (pięć Fryderyków, kilkakrotnie przyznawany tytuł „wokalistki roku”) była jedną z najbardziej oczekiwanych od... 15 lat! Co zaskakujące, lata milczenia przerywane od czasu do czasu nagraniami z innymi artystami, okazjonalnymi koncertami oraz wydaniem dwóch solowych singli nie sprawiły, że publiczność nie zapomniała o artystce, co zwykle zdarza się w tej branży. A, co najważniejsze, Bartosiewicz nie zawiodła fanów płytą „Renovatio”, która, jak mówi sama pani Edyta, ofiarowuje odbiorcom cały bagaż jej życia zawarty w głosie oraz stworzonej przez nią muzyce i autorskich tekstach.

- PREMIERA GTA V

To była największa premiera multimedialna w historii Empiku! „Grand Theft Auto V” przyniosło rekordowe otwarcie, mimo sprzedaży wyłącznie na konsole PlayStation 3 i Xbox 360, z pominięciem platformy PC. Tytuł zyskał miano najszybciej sprzedającej się gry w Polsce. Graczy przyciągnął najbardziej rozbudowany świat w historii kultowej serii, większy od wykreowanego w trzech wcześniejszych częściach razem wziętych. Liczba atrakcji, zadań i usprawnień, fenomenalna narracja i ciekawe postaci przyniosły „GTA V” najwyższe oceny zarówno fanów gier, jak i recenzentów. Zdaniem tych ostatnich „Grand Theft Auto V” otwiera nowy etap w historii rozgrywek multimedialnych.

- PREMIERA „SEZONU BURZ” ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO

„Pani Jeziora” to miał być absolutny koniec. Nie licząc oczywiście filmu, serialu, komiksów, a przede wszystkim świetnie zrealizowanej gry komputerowej, której dwie części (premiera trzeciej zapowiadana jest na ten rok) choć trochę osładzały fanom Wiedźmina tęsknotę za jednym z najlepiej wykreowanych przez polskiego pisarza światów fantasy.

I oto nagle - jest! Nowa książka Andrzeja Sapkowskiego z Geraltem, Jaskrem i Yennefer! 14 lat po wielkim finale mistrz polskiej fantastyki powrócił w „Sezonie Burz” do swoich ulubionych bohaterów, a wraz z nim powróciły tysiące czytelników, którzy mogli przeżyć nieznane dotąd przygody Wiedźmina. I odbyć podróż sentymentalną do świata, który dla wielu z nich stał się pierwszym spotkaniem z literaturą fantasy.

- SUGAR MAN

Dokumentalny film Malika Bendjelloula o zapomnianym w swojej ojczyźnie artyście nie tylko opisał rzeczywistość, ale również ją zmienił. Jest jednym z najdobitniejszych dowodów na moc sprawczą sztuki. Historia amerykańskiego piosenkarza Sixto Rodrigueza, którego piosenki miały wpływ na wydarzenia i świadomość mieszkańców RPA, choć w rodzimych Stanach Zjednoczonych mało kto o nim pamiętał, do tego stopnia oczarowała wielbicieli muzyki, że przyniosła Rodriguezowi triumfalny come back w RPA i gigantyczny sukces na całym świecie oraz zaproszenia na setki koncertów. Także w Polsce bilety na koncert Rodrigueza zostały wyprzedane niemal natychmiast po wprowadzeniu ich do sprzedaży. Spóźnialscy mają szansę wybrać się na drugi występ (obydwa odbędą się pod koniec marca w Warszawie), na który artysta wyraził już zgodę.