Światowy trend fitnessu już w Polsce!

Mariola Bojarska-Ferenc znalazła przepis na idealną sylwetkę i poprawę kondycji!

Chcesz schudnąć, poprawić kondycję, wymodelować sylwetkę, wzmocnić mięśnie, poruszać się z gracją? Odkryj

BARRE!

To popularny na całym świecie system ćwiczeń łączący m.in. balet, fitness, jogę i pilates, teraz, po raz pierwszy w Polsce dostępny jest w książce z DVD autorstwa prekursorki ruchu fit w Polsce Marioli Bojarskiej–Ferenc.Mariola Bojarska-Ferenjest dziennikarką i trenerką fitness, która zapoczątkowała wśród Polek i Polaków modę na bycie fit oraz wprowadziła na rynek wiele form ruchu, m.in. callanetics, pilates czy zumbę. Teraz, jako pierwsza w Polsce, popularyzuje Barre – najpopularniejszy trend w światowym fitnessie, który poznała na jednym z kongresów w Nowym Jorku. Na punkcie Barre oszalały kobiety na całym świecie – teraz czas na Polki!

Barre modeluje proporcjonalnie całe ciało, rozciąga i wzmacnia mięśnie, nawet te, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją. Skupia się także na problematycznych partiach, takich jak mięśnie nóg, pośladków czy brzucha. Trening Barre zwiększa siłę mięśni, przywraca prawidłowe ustawienie kręgosłupa i koryguje postawę, wpływa na koordynację ruchową i uczy poruszania się z gracją baletnicy. Dodatkowo dzięki regularnemu oddechowi i ćwiczeniu przy muzyce odpręża, pomaga rozładować stres i dodaje poczucia lekkości. Natomiast kobietom dojrzałym pomaga złagodzić symptomy menopauzy. Trenując Barre 3 razy w tygodniu – pamiętając o precyzji wykonywanych ruchów – można uzyskać piękną figurę, zrzucić dodatkowe kilogramy, poprawić kondycję, zyskać sprawność i wspaniałe samopoczucie. Nic dziwnego, że fankami tego systemu ćwiczeń są m.in. Madonna, Natalie Portman czy Tori Spelling. Barre uprawiają również mężczyźni chcący rozciągnąć i wzmocnić poszczególne partie ciała.

Mariola Bojarska-Ferenc przygotowała książkę wraz z płytą DVD, na której prowadzi trening wraz z tancerzem i choreografem Piotrem Lewandowskim, udowadniając, że ćwiczenia łączą pokolenia. Do wykonania treningu z płyty potrzebna są: mata, podpórka w postaci krzesła, drążka, ściany czy parapetu i oczywiście dobre chęci. W przyszłości w kolejnych treningach można także wykorzystać piłkę i hantle. Trenować można do wybranej muzyki – zarówno klasycznej, jak i dyskotekowej. Trening na płycie DVD trwa 60 minut i można go wykonywać w całości lub w 10-minutowych segmentach na poszczególne części ciała.

Natomiast w książce trenerka umieściła szereg ważnych informacji – od opisu samego treningu i jego korzyści, przez wskazówki dotyczące stroju do ćwiczeń i muzyki, aż po porady dotyczące radzenia sobie z zakwasami i odpowiedniego odżywiania. Mariola Bojarska-Ferenc wyjaśnia, czy powinno się ćwiczyć na czczo oraz co jeść przed treningiem i po nim. Dzieli się także ulubionymi przepisami na zdrowe i smaczne dania, takie jak omlet z otrębami i cukinią oraz sałatką, grillowany łosoś z ryżem, wstążkami z marchewki i brokułami czy pitę z łososiem. Przypomina, że podczas treningu można wypocić 2 litry wody, wraz z którą tracimy niezbędne dla zdrowia elektrolity oraz radzi, jak odpowiednio się nawadniać. To kompendium wiedzy dla wszystkich młodych i dojrzałych, którzy chcą wraz z Mariolą Bojarską-Ferenc trenować Barre, zdrowo się odżywiać oraz dbać o swoją sylwetkę, zdrowie i samopoczucie.

Spotkanie towarzyszące premierze książki z DVD "Barre.Przepis na idealną sylwetkę" Marioli Bojarskiej-Ferenc odbyło się 2 marca (czwartek) w studiu tańca Dansinn by Malitowski w Warszawie. Zobacz galerię zdjęć.