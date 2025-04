Celine Dion urodziła się 30 marca 1968. Pierwszy raz wystąpiła publicznie 18 sierpnia 1973 na weselu brata Michela. Zaśpiewała „Du fils, des aiguilles et du coton” oraz „Mamy Blue”. W wieku 12 lat razem z mamą oraz bratem Jacquesem skomponowali piosenkę „Ce n’était qu’un reve” („To był tylko sen”).

W tanim studiu nagrali demo z trzema piosenkami: „Chante-la ta chanson”, „Ce n’était qu’un reve” oraz „Grand-maman” (napisaną również przez Therese Dion) i wysłali do znanego menadżera, René Angelila. Pierwszy album „La voix du bon Dieu” ukazał się 19 listopada 1981. Pierwszym singlem była oczywiście piosenka „Ce n’était qu’un reve”. 19 czerwca 1981 Celine wystąpiła pierwszy raz w telewizji w programie Michela Jasmina. Na początku grudnia, ukazał się kolejny album „Céline Dion chante Noel”. Od tego momentu stała się lokalną gwiazdą.

Jesienią 1982 roku wydała kolejny album „Tellement j’ai d’amour”. 31 października 1982 po raz pierwszy wystąpiła przed międzynarodową publicznością na Yamaha World Song Festival w Tokio i została nagrodzona złotym medalem. Uznano ją również za najlepszą wokalistkę śpiewającą na żywo. 21 stycznia 1983 wygrała konkurs na targach muzycznych MIDEM w Cannes, gdzie reprezentowała Kanadę w kategorii odkrycie roku z piosenką „D’amour ou D’amitié” (Kochankowie czy przyjaciele).

Od tego momentu jej kariera rozwijała się błyskawicznie – nie tylko w rodzinnej Kanadzie, ale również na całym świecie. W 1998 roku otrzymała drugiego w swojej karierze Oscara za piosenkę „My heart will go on”. Status wielkiej gwiazdy potwierdził udział Celine w koncercie zorganizowanym przez VH1 „Divas Live”, gdzie wystąpiła obok największych: Arethy Franclin, Glorii Estefan, Shanii Twain i Mariah Carey. 6 stycznia 2004 Celine odsłoniła swoją gwiazdę na słynnym Hollywood Walk of Fame w Los Angeles. Podczas gali World Music Awards otrzymała diamentową nagrodę dla najlepiej sprzedającej się artystki wszech czasów.

Płyta „The French Collection” to dwupłytowy album z francuskimi utworami artystki. Najpiękniejsze przeboje, nastrojowe ballady, romantyczne brzmienia.

Celine Dion „The French Collection”, Magic Records 2005

