Ten news, jak mało który wywołał lawinę emocji! Zespół Backstreet Boys zagra w Polsce! Koncert odbędzie się 23 lutego 2014 na Torwarze w Warszawie. Bilety można już kupować (o ile jeszcze jakieś zostały!) od 2 grudnia. Smaczku dodaje fakt, że supportem będzie również legendarna grupa All Saints. Dla fanów popu z lat 90-tych ten koncert to z pewnością wydarzenie roku!

Zespół Backstreet Boys założony został w 1993 roku i szybko stał się ikoną lat dziewięćdziesiątych. W 1995 r. ukazał się pierwszy singel "We've Got It Goin' On". Latem 2006 z zespołu odszedł Kevin Richardson. 29 kwietnia 2012 roku Kevin Richardson powrócił do oficjalnego składu zespołu. Backstreet Boys zagrają w pięcioosobowym składzie po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat. Koncert w Polsce jest częścią trasy "In A World Like This", która promuje wydany w czerwcu 2013 album o tym samym tytule.

