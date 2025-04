Już w najbliższy piątek premiera „Back to Black. Historia Amy Winehouse”, długo oczekiwanego pierwszego filmu fabularnego o muzycznej ikonie, wyreżyserowanego przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę („Pięćdziesiąt twarzy Greya”), wyprodukowanego przez STUDIOCANAL oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing.

Film przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. „Back to Black. Historia Amy Winehouse” skupia się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także próbuje zrozumieć jej demony. To bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie.

fot. Dean Rogers

Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela („Branża”). Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.

W „Back to Black. Historia Amy Winehouse” usłyszymy wiele przebojów muzycznej legendy w wykonaniu samej Marisy Abeli. Reżyserka filmu, Sam Taylor-Johnson mówi: „Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia”.

fot. Dean Rogers

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Słynny drugi album brytyjskiej artystki „Back to Black” z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel „Rehab”.

17 maja, ukaże się kompilacja „Back To Black: Songs from the Original Motion Picture”, od 12 kwietnia wydawnictwo będzie dostępne w digitalu. W zestawie znajdzie się nowy utwór – „Song for Amy” wykonany przez Nicka Cave’a. Cave oraz jego wieloletni współpracownik Warren Ellis są kompozytorami muzyki do filmu o Amy.

FILM W KINACH W CAŁEJ POLSCE OD 19 KWIETNIA. ZOBACZ ZWIASTUN

Źródło: youtube

