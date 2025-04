Audrey Carlan, autorka bestselerowej "Dziewczyny na miesiąc", powraca

z kolejną erotyczną historią "CIAŁO", od której trudno się oderwać. Gigi Callahan mając

24 lata, doświadczyła więcej fizycznego i emocjonalnego cierpienia niż większość kobiet przez całe życie. Teraz pragnie niezależności i poczucia bezpieczeństwa.

Co się stanie, gdy pozna władczego i zaborczego miliardera Chase’a, któremu nie potrafi się oprzeć? Audrey Carlan ponownie zabiera Cię do świata pełnego zmysłowości i erotyzmu, w którym żądza przeplata się z uczuciem.

Gillian Callahan i Chase Davis nie mogliby się różnić bardziej. Ona, dziewczyna z rozbitej rodziny, pracownica funduszu charytatywnego z dramatyczną przeszłością, za wszelką cenę pragnąca odzyskać kontrolę nad swoim życiem. On, wpływowy miliarder w idealnie skrojonym garniturze, człowiek sukcesu otoczony atmosferą autorytetu. Pochodzą z dwóch różnych światów, ale od ich pierwszego spotkania w hotelu w Chicago, nie przestają się pożądać.

Gigi, pokiereszowana przez mężczyzn ze swojej przeszłości, z całej siły pragnie odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Obiecała sobie, że znów zacznie ufać mężczyznom i pozwoli im się dotykać, ale dopiero gdy będzie postrzegana przez nich widziana jako silna i niezależna kobieta. Chase natomiast to typ osoby, panujący nad własnym życiem i ludźmi wokół. Kiedy połączy ich romans, brak pełnej kontroli nad nią, będzie wytrącał go z równowagi. Historia tej znajomości to nieustanne przyciąganie się i odpychanie.