Marcin Kydryński w trakcie 25 lat podróży po Afryce poznał różne oblicza tego dzikiego i nieustannie zmieniającego się kontynentu. Swoimi wspomnieniami i obserwacjami z perspektywy Europejczyka dzieli się w książce "Biel. Notatki z Afryki" – teraz dostępnej także jako audiobook, który czyta sam Autor. Wersja mp3 będzie dostępna na wyłączność na platformie Audioteka.pl od 23 września. Natomiast płyta CD ukaże się na rynku 26 października nakładem Edipresse Książki.

O książce

Autor popularnej radiowej audycji "Siesta", podróżnik i fotograf darzy Afrykę niezwykłym uczuciem. Poznał różne oblicza i barwy tego kontynentu. "Biel. Notatki z Afryki" pokazuje Afrykę zmieniającą się na naszych oczach, dziką, brutalną, targaną plagami i konfliktami, a równocześnie piękną oraz pełną fantastycznej natury i zmysłowości. Marcin Kydryński przybliża historie poszczególnych krajów oraz lokalne tradycje, wierzenia, obyczaje i obrzędy, które mogą wydawać się niezrozumiałe Europejczykom. Opowiada o dramatach mieszkańców, którzy przyzwyczaili się już do wszechobecnej przemocy, ale starają się cieszyć pełnią życia. Udowadnia, że mentalność i styl życia afrykańskich plemion dynamicznie się zmieniają. Żeby móc to zrobić, musiał nierzadko ryzykować życiem i wybierać podróże, na które niewielu by się zdecydowało, do miejsc słynących z niebezpieczeństwa. Jednak afrykańskie wyprawy to także okazja do zastanowienia się nad sensem życia, przemijaniem czy ludzką naturą.

fot. archiwum prywatne Marcina Kydryńskiego

O audiobooku

Do tej pory "Biel. Notatki z Afryki" dostępna była w formie blisko 700-stronicowej książki. Teraz Edipresse Książki wydaje audiobook, który czyta sam Marcin Kydryński. Płyta CD ukaże się na rynku 26 października, ale wersja mp3 będzie dostępna już miesiąc wcześniej – od 23 września – na wyłączność na platformie Audioteka.pl. Plik można pobrać bezpośrednio na komputer, z możliwością przegrania go na telefony komórkowe i mobilne odtwarzacze mp3 (iPod, Creative, Zune, iBox etc.). Audioteka to mobilna platforma oferująca dostęp do audiobooków przez serwis www, aplikacje mobilne na smartfony, tablety i samochody. Stworzyła największą kolekcję audiobooków w Polsce, składającą się z ponad 6 tys. tytułów. Audioteka jest dostępna w ponad 20 krajach i 12 językach, pozostaje liderem sprzedaży i największym producentem audiobooków w swoim regionie.

O autorze

Marcin Kydryński – radiowiec, wędrowiec, fotograf. Chwilami piosenkopisarz, producent płytowy, organizator koncertów i festiwali. Od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki, a jego audycja "Siesta" została wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in. w "National Geographic", jako pierwszy autor i fotograf, jakiemu Waszyngton zezwolił na okładkowy materiał w lokalnej edycji. Dziś jego reportaże ukazują się głównie w "Vivie" i w "Kontynentach". Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w Namibii, w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii.

fot. archiwum prywatne Marcina Kydryńskiego

