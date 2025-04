Hanna Bakuła przygotowała niespodziankę dla miłośników audiobooków – jej książka "Jak być ogierem do końca życia" jest teraz dostępna również w wersji do słuchania w dobrych księgarniach internetowych oraz w Audioteka.pl.

Kontrowersyjna malarka i pisarka dzieli się w niej swoimi obserwacjami na temat mężczyzn oraz obnaża ich przywary, tworząc pełną humoru panoramę ogierów z całego świata. Lektorską interpretację swojej książki powierzyła znanej aktorce Beacie Rybotyckiej. Ten pierwszy audiobook w portfolio Edipresse Książki ukaże się 8 marca.

Hanna Bakuła zawsze podkreśla, że uwielbia mężczyzn i że bez nich życie byłoby nudne. Była już czterokrotnie zamężna i ma wielkie grono bliskich przyjaciół płci męskiej, dlatego też zdążyła doskonale odkryć wszystkie ich tajemnice, zalety i wady. Dziś nazywa siebie doświadczoną hodowczynią ogierów. Twierdzi, że ogierem jest mężczyzna, który postrzega kobiety przede wszystkim jako obiekty seksualne oraz że typów ogierów jest bardzo wiele.

Audiobook "Jak być ogierem do końca życia"

Używając charakterystycznego dla siebie, słowotwórczego i pełnego ironii języka, Hanna Bakuła tworzy klasyfikację i typologię ogierów. Dzieli ich ze względu na wygląd (Wysoki, Cyganek, Nizołek), wiek (ogier wiosenny, letni, wczesno-jesienny, jesienny, późno-jesienny i zimowy), kraj (ogier amerykański, polski, australijski, francuski) czy region pochodzenia (ogier zachodniopomorski, poznański, wrocławski, krakowski, śląski, góralski i warszawski), a nawet charakterystyczne cechy (skrzętny kochanek, artysta pop, teatralny i filmowy, krypto-gej). Nie zabrakło również podziału astrologicznego.

"Jak być ogierem do końca życia" to propozycja pełna humoru zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Autorka nie omieszkała również wykorzystać swoich dydaktycznych umiejętności. Zdradziła kilka sposobów, jak można wybranego ogiera zdobyć i zatrzymać przy sobie oraz wyjaśniła, na czym polegają seksualne różnice między płciami.

Audiobook jest dostępny zarówno w wersji CD, jak i w formacie do bezpośredniego pobrania na komputer, z możliwością przegrania go na mobilne odtwarzacze .mp3 (iPod, Creative, Zune, iBox etc.) i telefony komórkowe. Audiobook ukazał się w ramach kolekcji autorskiej Hanny Bakuły, na który składają się również: książka "Jak być ogierem do końca życia", gra karciana "Kuchnia i seks – flirt towarzyski" oraz gra edukacyjna memory "Koty plus".

Na podstawie materiałów prasowych

