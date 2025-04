Art Market Poland to wystawa skupiającą kilkuset polskich młodych projektantów i twórców z całego kraju. Dzięki temu wydarzeniu artyści mają szansę pokazać swoje prace, a przez to zaistnieć na rynku, budować swoją markę, i rozwijać karierę! Celem targów jest promowanie młodych twórców reprezentujących różne kierunki artystyczne. Wystawa odbędzie się w hali Dom Słowa Polskiego, Warszawa, ul. Miedziana 11, w dniach 26 - 27 kwietnia 2014 roku.

Art Market Poland - podzielone na pięć kategorii

1. FASHION – Projektanci odzieży, obuwia oraz dodatków;

2. BIŻU – Twórcy oryginalnej biżuterii;

3. DESIGN – Projektanci wzornictwa; przemysłowego; meble, oświetlenie, ceramika;

4. KIDS – Projektanci tworzący rzeczy; dedykowane dzieciom – ubranka, zabawki, edukacja;

5. ART – Malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba oraz przedmioty nie mieszczące się w powyższych kategoriach, a cechujące się dużą wartością artystyczną i estetyczną.

Art Market Poland - misja i cele

Pragniemy także, aby nasze wydarzenie nie miało jedynie wydźwięku komercyjnego. Chcemy pokazać również, jak że ważny jest dla nas rozwój i inwestowanie w swoje umiejętności. Dlatego stworzyliśmy strefę EDU, gdzie chcemy zaprezentować uczelnie oraz placówki kształcące w kierunkach artystycznych. Mamy nadzieję, że ART MARKET POLAND stworzy atmosferę sprzyjającą młodym i twórczym osobom, mającym wiele do zaoferowania. Nasi młodzi projektanci dość często cechują się pewną nieśmiałością i brakiem pewności siebie w porównaniu z zagranicznymi kolegami - mówią nam organizatorzy wystawy.

Na Art Market Poland wielu projektantów będzie oferowało szeroki wachlarz swoich artystycznych osiągnięć, co pozwoli gościom wystawy na zapoznanie się z ich twórczością, nabycie interesujących i oryginalnych przedmiotów, podzielenie się opiniami oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Istotne jest nietypowe podejście do typowych przedmiotów. Dotyczy to wszystkiego co nas otacza: mebli, odzieży, biżuterii, rzeczy codziennego użytku. Wszystko to może być przyprawione najlepszej jakości polskim designem i takie podejście będzie propagowane wśród współczesnych Polaków.