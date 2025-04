Jak żyć pełnią życia? Skąd brać radość? Jak wyjść ze skorupy samotności? Jak porozumieć się ze sobą i z innymi ludźmi? Wreszcie jak uporać się z faktem, że ci ostatni wciąż nie spełniają naszych oczekiwań?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szuka autorka "Siły ognia"i "Mojego serca", snując opowieść o tym, jak powstają piosenki i jak niechcący robi się karierę w muzyce i mediach. O tym są właśnie "Antydepresanty". Czytelnik dostaje do ręki rozbrajająco szczery list, którego nadawczyni bywa przewodnikiem po świecie kobiety, ale również z dużą dozą poczucia humoru portretuje czasy zmian ustrojowych lat 90. i dorastanie w tych realiach. Ponadto w książce znajdują się słowa prawie trzydziestu piosenek ubranych w kontekst, który dotąd pozostawał tajemnicą.

"Antydepresanty" już po premierze

8 czerwca w warszawskim bistro Bułkę przez Bibułkę odbyła się premiera książki Mariki – Marty Kosakowskiej – „Antydepresanty”. W kameralnej atmosferze wokalistka opowiedziała, co ją skłoniło do napisania książki i jak bardzo zmieniło się jej życie i ona sama w ciągu ostatniego roku. Wyglądała wspaniale, nie tylko dzięki nowej fryzurze. To raczej ten błysk w oku… Zachwycała naturalnością i skromnością. Spotkanie poprowadziła Julia Tryzno.

„Antydepresanty” to nie jest biografia, a raczej studium życia, osobistych doświadczeń i okoliczności, zapis wspomnień i obserwacji, historia o młodości w latach 90., buncie, konstatowaniu rzeczywistości, trudnych relacjach, a także o dojrzewaniu twórcy i szukaniu prawdy o sobie. To list do czytelnika.

Kim jest autorka?

Marika Marta Kosakowska urodziła się w 1980 roku w Białymstoku. To młoda autorka tekstów, wokalistka i kompozytorka. Karierę zaczynała w 2002 roku. Na koncie ma 4 płyty studyjne, koncertową i liczne gościnne udziały. Kilka lat pracowała w radiu i telewizji (m.in. prowadziła The Voice of Poland). Nominowana do Fryderyków i Superjedynek. Występowała na największych krajowych festiwalach i wielokrotnie reprezentowała Polskę za granicą: w licznych krajach europejskich, USA, Indiach i Chinach.

