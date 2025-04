Po długiej nieobecności, Alicja Kingsleigh powraca do Krainy Czarów, w której przed laty przeżyła wiele niesamowitych przygód. Czekają tam na nią starzy znajomi: Biały Królik, Pan Gąsienica, Kot z Cheshire i Szalony Kapelusznik. Okazuje się jednak, że ten ostatni wpadł w poważne tarapaty i nie jest już sobą. By ratować przyjaciela, Alicja wyrusza w przeszłość, podejmując nierówną walkę z Czasem, w której stawką jest ocalenie Kapelusznika. "Alicja po drugiej stronie lustra" zadebiutuje na Blu-ray 3D, Blu-Ray i DVD w ofercie Galapagos Films już 7 października!

Film, który warto zobaczyć

Superprodukcja "Alicja po drugiej stronie lustra" została wyreżyserowana przez nominowanego do nagrody Emmy Jamesa Bobina (serial "Flight of the Conchords"). W roli tytułowej wystąpiła Mia Wasikowska ("Alicja w Krainie Czarów"), której na ekranie partnerują m.in.: Johnny Depp, Helena Bonham Carter oraz Anne Hathaway.

W polskiej wersji językowej głosów głównym bohaterom użyczyli: Marta Wierzbicka, Jarosław Boberek, Cezary Pazura, Katarzyna Figura, Małgorzata Kożuchowska, Krzysztof Dracz, Jadwiga Jankowska-Cieślak oraz Grzegorz Pawlak.

Wydanie BLU-RAY 3D, BLU-RAY i DVD

Superprodukcję "Alicja po drugiej stronie lustra" od teraz będzie można zobaczyć również na Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD! Na płytach obok filmu znajdą się również wyjątkowe dodatki specjalne.

Dodatki specjalne na DVD:

Ściegi czasu: kostiumy Krainy Czarów

Dodatki specjalne na Blu-ray 3D i Blu-ray:

Ściegi czasu: kostiumy Krainy Czarów

Po drugiej stronie lustra

Czas start...

Alicja przechodzi przez lustro: analiza sceny

Alicja w warowni Czasu: analiza sceny

Bohaterowie Krajdołu

Teledysk \"Just Like Fire\" w wykonaniu P!NK

Za kulisami teledysku

Komentarz Audio reżysera Jamesa Bobina

Sceny niewykorzystane

Oprócz wydań standardowych filmu "Alicja po drugiej stronie lustra" na rynku ukażą się także wydania pakietowe Blu-ray i DVD zawierające dwa filmy: "Alicja po drugiej stronie lustra" i "Alicja w Krainie Czarów".

Na podstawie materiałów prasowych