Greg (Philippe Lacheau) zbudował na kłamstwie dochodowy biznes. Pomysł był prosty: jeśli skaczesz na boki, migasz się w pracy albo unikasz dłużników, zgłoś się do Alibi.com. To firma, która specjalizuje się w profesjonalnym wci¬skaniu ściemy. Odkąd jednak Grega trafiła strzała amora, postanowił żyć w prawdzie, co najmniej do ślubu.

Zamknął agencję Alibi.com i obiecał Flo (Élodie Fontan), że już nigdy więcej jej nie okłamie. Od tamtej pory wiedzie spokojne życie. Zbyt spokojne... Ale już niedługo! Kiedy postanawia oświadczyć się Flo, na horyzoncie pojawiają się kłopoty - wypadałoby przedstawić jej swoją rodzinę. Pomysł piękny, ale jak się wkrótce okaże, bardzo kłopotliwy. Ojciec oszust i matka była gwiazda filmów erotycznych to nie jest zwiastun szczęśliwej i harmonijnej przyszłości.

Dodatkowo Greg zdążył już naopowiadać swojej ukochanej i przyszłym teściom tyle kitu o własnej rodzinie, że teraz nie może pozwolić, by wszystko wyszło na jaw. Wznawia działalność agencji i wpada na szalony pomysł. Zorganizuje jednocześnie dwa wesela – jedno dla teściów, a drugie dla rodziców. Na weselu dla teściów pojawią się podstawieni rodzice Grega, a na tym drugim – fałszywa panna młoda. Problem w tym, że na obu musi być obecny prawdziwy Greg. Ta piętrowa konstrukcja ściem jest tak niestabilna, że nawet dziecko wie, iż coś tu musi pójść nie tak.

PREMIERA: 28 lipca 2023