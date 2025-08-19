W Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina można jeszcze przez cztery tygodnie zobaczyć niezwykłą wystawę „Alfons Mucha – Magia Secesji”. To ostatnia okazja, by przenieść się do pełnego elegancji i symboliki świata secesji oraz odkryć twórczość jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów przełomu XIX i XX wieku w nowoczesnej, immersyjnej formie. Warto przy tej okazji zajrzeć do wystawowego sklepiku, gdzie wybrane pamiątki inspirowane dziełami Muchy – plakaty, notesy, apaszki czy dodatki do domu – dostępne są z rabatami sięgającymi nawet 50%. To idealna okazja, by zabrać ze sobą piękno secesji i na dłużej zachować wspomnienie wizyty.

Wystawa "Alfons Mucha – Magia Secesji", fot. materiały prasowe

Pełne emocji, immersyjne doświadczenie

Po sukcesie w Paryżu i Tokio, wystawa „Alfons Mucha – Magia Secesji” po raz pierwszy prezentowana jest w Polsce. Zrealizowana przez Grand Palais Immersif we współpracy z Fundacją Muchy, ekspozycja przenosi widzów w niezwykły świat sztuki Alfonsa Muchy – ikony stylu Art Nouveau. Na powierzchni 800 m² można zobaczyć niemal 100 prac artysty – od słynnych plakatów z wizerunkiem Sarah Bernhardt po mniej znane projekty wnętrz, grafiki i wzory biżuterii. Wystawa została zaprojektowana tak, by otaczać widza z każdej strony i angażować różne zmysły – to nie tylko obrazy, ale także dźwięk i zapach, które tworzą pełne emocji, immersyjne doświadczenie.

Dopełnieniem wrażeń wizualnych jest specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa, łącząca muzykę klasyczną z nowoczesnymi elektronicznymi aranżacjami. Dźwięki wprowadzają w klimat przełomu XIX i XX wieku, a unikatowa oprawa zapachowa dopełnia całego doświadczenia. Na wystawie można poczuć m.in. zapach inspirowany perfumami stworzonymi w 1900 roku przez Jacquesa Guerlaina specjalnie dla Sarah Bernhardt – legendarnej aktorki i wielkiej muzy Muchy. To właśnie ten zapach, subtelny i zmysłowy, otaczał artystę podczas jego twórczej pracy i został odtworzony przez perfumiarkę Marie-Caroline Symard specjalnie na potrzeby tej wystawy. Oprócz tego można poczuć zapachy inspirowane morawską przyrodą i kwiatami często obecnymi na obrazach artysty – dziką różę, fiołki, białe lilie czy maki.

Wystawa "Alfons Mucha – Magia Secesji", fot. materiały prasowe

Wyjątkowe warsztaty perfumeryjne

Dla tych, którzy chcieliby jeszcze głębiej zanurzyć się w świat secesyjnych aromatów, przygotowano wyjątkowe warsztaty perfumeryjne z marką Slou Lab. Odbędą się one 13 września o godzinie 18:00 i 19:00. Uczestnicy będą mogły stworzyć własne, autorskie kompozycje inspirowane wystawą i zabrać je ze sobą do domu.

warsztaty perfumeryjne z marką Slou, fot. materiały prasowe

warsztaty perfumeryjne z marką Slou, fot. materiały prasowe

W ramach letniej promocji do 29 sierpnia dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą zwiedzać wystawę bezpłatnie od poniedziałku do piątku (w towarzystwie dorosłego opiekuna – maksymalnie troje dzieci na jedną osobę dorosłą). Dorośli również mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty – w dni powszednie między 10:00 a 15:00 obowiązuje bilet w promocyjnej cenie 40 zł w ramach akcji „Dzień dobry, kulturo”.

„Alfons Mucha – Magia Secesji” to wystawa, która zachwyca, inspiruje i otula pięknem – idealna na koniec lata, by zatrzymać się na chwilę i poczuć klimat minionej epoki wszystkimi zmysłami.

Bilety dostępne są na platformie Ticketmaster: https://www.ticketmaster.pl/artist/alfons-mucha-magia-secesji-bilety/1384243